Der Turnierfavorit gegen den alten Rasenfuchs: Am Donnerstag treffen beim ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart im betway Match of the Day Denis Shapovalov und Feliciano Lopez aufeinander.

Denis Shapovalov hatte am Mittwoch sein Tagwerk schon erledigt, da wusste Feliciano Lopez nicht einmal, ob er überhaupt noch zu seinem ran darf. Die Partie des spanischen Routiniers gegen Alexei Popyrin war als letzte des Tages angesetzt, der ergiebige Regenguss am Nachmittag hatte die Veranstalter kurz grübeln lassen, ob das denn noch etwas wird. Durch den Spielbeginn des Hauptfeldes erst am Dienstag gibt es in Stuttgart keine Pufferzone, bis zum Sonntag soll das Programm durchgezogen werden.

Am Donnerstag stehen die Achtelfinali an, auf die vier Topgesetzten wartet der erste Einsatz im Einzel. Ganz oben im Tableau wartet Denis Shapovalov, der nun eben auf Feliciano Lopez trifft. Die Spätschicht gegen Popyrin fiel dann doch moderater als befürchtet aus, Lopez gewann mit 6:4 und 6:4.

Erstes Treffen zwischen Shapovalov und Lopez

Shapovalov hat sich zuletzt zwei freie Wochen gegönnt, für die French Open war die Befindlichkeit seiner Schlagschulter nicht gut genug. Den letzten Belastungstest vor dem Einstieg beim MercedesCup hat Mama Tessa geleitet, Denis hat einen guten Eindruck hinterlassen. Aber Training und Match, das sind zwei Paar Schuhe.

Erfahrungswerte gibt es zwischen der Nummer 14 der Welt, Shapovalov, und dem an 62 notierten Lopez noch keine. Und die Weltranglisten-Platzierung sollte auch am Donnerstag in Stuttgart keine Rolle spielen. Denn Lopez fühlt sich auf der grünen Spielwiese extrem wohl, hat 2019 im Londoner Queen´s Club die Titel im Einzel und im Doppel geholt.

