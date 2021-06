ATP Stuttgart: betway Match of the Day - Dominic Stricker vs. Sam Querrey

Am Viertelfinal-Tag des ATP-Tour-250-Turniers wartet auf Top-Talent Dominic Stricker die nächste große Aufgabe: Im betway Match of the Day geht es gegen Routinier Sam Querrey.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2021, 09:42 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker möchte auch am Freitag jubeln

Sam Querrey war so heiß auf einen Start beim MercedesCup 2021, dass er sogar den Gang durch die Qualifikation angetreten hätte. Durch ein paar Absagen rutschte Querrey dann doch noch ins Hauptfeld - und nutzte die Gunst der Stunde. Gegen den türkischen Qualifikanten Altug Celikbilek hatte der US-Amerikaner ebenso keine Probleme wie am Donnerstag gegen James Duckworth aus Australien.

Dominic Stricker andererseits hatte seinen Platz im Hauptfeld von Stuttgart von vornherein fix, obwohl der 18-Jährige nur auf Position 355 der ATP-Weltrangliste klassiert ist. Stuttgart-Chef Edwin Weindorfer ist ein großer Fan von Stricker, die Wildcard ging deshalb ohne große Umwege in die Schweiz. Und Stricker hat dieses Vertrauen bislang zurückgezahlt. Mit starken Nerven zudem: Sowohl gegen Radu Albot als auch gegen Hubert Hurkacz gewann der Teenager zwei Tiebreaks.

Querrey schlägt Thiem und Djokovic

Das Spiel des Linkshänders lebt von seinem guten Aufschlag - und von einer Vorhand, die erstaunlich viel Beschleunigung mitbringt. Gegen Hurkacz wagte sich Stricker auch öfters ans Netz, streute immer wieder Stopps ein. Die gegen den nicht ganz so flinken Sam Querrey sicher auch ein gutes Mittel wären.

Das Problem dabei allerdings: Querrey gilt als ausgezeichneter Rasenspieler. Diese Erfahrung musste Dominic Thiem in Wimbledon 2019 in Runde eins machen, Novak Djokovic erwischte es drei Jahre davor gegen Querrey im Achtelfinale. Die Rollen scheinen also recht klar verteilt. Aber: Wenn es für Sam Querrey in letzter Zeit durchgehend rund gelaufen wäre, hätte er nicht mit der Qualifikation in Stuttgart planen müssen. Dominic Stricker hat also sicher eine kleine Chance gegen den Routinier.

Die besten Wettquoten für dieses wie auch für alle anderen Matches in Stuttgart gibt es natürlich bei betway.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart