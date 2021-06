ATP Stuttgart: betway Match of the Day - Dustin Brown vs. Nikoloz Basilashvili

Dustin Brown möchte beim ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart an seine Leistungen von 2019 anschließen. Der Rasenspezailist trifft im betway Match of the Day auf den Georgier Nikoloz Basilashvili.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.06.2021, 09:44 Uhr

Auf Dustin Browns Volleys dürfen sich die Tennisfans freuen

Dustin Brown und das Rasentennis - das ist eine ganz besondere Beziehung: eine liebevolle. Brown blüht auf dem grünen Teppich immer so richtig auf, das bekam auch schon Rafael Nadal zu spüren. Gleich zwei Mal: 2014 in Halle/Westfalen und ein Jahr später sogar auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. Letztere war übrigens jene Saison, in der in Stuttgart erstmals Gras gespielt wurde. Und Rafael Nadal den Titel holte. Der Spanier hat derzeit noch wichtige Verpflichtungen in Roland Garros, schlägt danach wohl erst wieder beim nächsten Major in London auf.

Brown dagegen geht beim TC Weißenhof schon am heutigen Dienstag an den Start. Und möchte sein Ergebnis von 2017 wiederholen. Dort war er haarscharf dran, das Endspiel zu erreichen. Das Viertelfinale gegen Félix Auger-Aliassime hing an ein, zwei Bällen, die nicht nach dem Gusto des Deutschen verliefen. Der Youngster gewann knapp - und kam dann kampflos ins Endspiel, weil Milos Raonic zum Halbfinale nicht antrat.

Brown leichter Außenseiter

Für die diesjährige Ausgabe haben die Veranstalter Dustin Brown nun mit einer Wildcard ausgestattet. Die Auslosung hat mit Nikoloz Basilashvili eine interessante Aufgabe gebracht. Denn der Georgier zeigt in Deutschland regelmäßig seine besten Leistungen. Drei Turniere hat er hierzulande gewonnen, freilich alle auf Asche: Zwei Mal triumphierte Basilashvili in Hamburg, vor wenigen Wochen auch in Münche, wo er Jan-Lennard Struff in dessen ersten ATP-Finale überhaupt in Schach hielt. Auf den Sieger der Partie zwischen Brown und Basilashvili könnte ein ehemaliger Wimbledon-Finalist warten: Marcin Cilic. Der Kroate muss allerdings erst einmal gegen Rudi Molleker gewinnen.

Die Buchmacher bei betway seheh Nikoloz Basilashvili mit einer Quote von 1,61:1 im Vorteil, ein Sieg von Dustin Brown würde das 2,10-fache des Einsatzes bringen. Das Match ist als zweites des Tages nach 11 Uhr auf dem größten Court angesetzt.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart