ATP Stuttgart: betway Match of the Day - Marin Cilic vs. Félix Auger Aliassime

Finaltag in Stuttgart! Und Félix Auger-Aliassime möchte im betway Match of the Day gegen Marin Cilic beim MercedesCup endlich seinen ersten Turniersieg überhaupt einfahren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.06.2021, 10:30 Uhr

© Getty Images Holt Félix Auger-Aliassime heute seinen ersten Titel?

Nein, Fragen zu den bisherigen sieben erfolglosen Versuchen in Endspielen auf der ATP-Tour sind in der Pressekonferenz nach dem Halbfinalsieg von Félix Auger-Aliassime gegen Sam Querrey nicht gekommen. Der immer noch sehr junge Kanadier hätte diese sicherlich ebenso souverän gemeistert wie in der absoluten Endphase die Aufschläge von Querrey, aber Auger-Aliassime weiß selbst, dass ein Einzel-Titel auf der Tour nur eine Frage der Zeit ist.

2019 war er in Stuttgart schon ziemlich knapp dran, unterlag damals einem überragenden Matteo Berrettini. Der Italiener gab während es gesamten Turniers kein einziges Mal seinen Aufschlag ab, ja, gestattete seinen Gegnern insgesamt nur zwei Breakbälle. Berrettini ist zur Titelverteidigung nicht angetreten, seine Verpflichtungen in Roland Garros, wo er im Viertelfinale an Novak Djokovic gescheitert ist, waren wichtiger.

Cilic mit größerer Titelerfahrung

Marin Cilic hat bei den French Open nicht ganz so lange gespielt, das aus für den kroatischen Hünen kam schon in Runde zwei gegen Roger Federer. Ärgerlich zwar für Cilic, aber der Rasen liegt ihm grundsätzlich gut. Den letzten seiner bislang 18 Turniersiege hat der Veteran 2018 im Londoner Queen´s Club gefeiert, ein Jahr davor war er in Wimbledon erst im Endspiel an Federer gescheitert.

Die Vorzeichen für einen Sieg von Cilic stehen übrigens gut: er hat die beiden bisherigen Duelle mit Félix Auger-Aliassime gewonnen. 2019 in Washington und im vergangenen Herbst in Paris-Bercy. Kein Wunder also, dass die Buchmacher von betway Cilic mit einer Quote von 1,75:1 knapp im Vorteil sehen. Für den Premieren-Titel von Auger-Aliassime ist eine Quote von 2,05:1 ausgelobt.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart