ATP Stuttgart: Cilic holt Titel, Auger-Aliassime muss weiter warten

Marin Cilic hat das ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart gewonnen. Der Kroate gewann im Endspiel gegen Félix Auger-Aliassime mit 7:6 (2) und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.06.2021, 14:24 Uhr

© Getty Images Marin Cilic durfte in Stuttgart das Siegerauto in Empfang nehmen

Marin Cilic hat seinen 19. Karriere-Titel gewonnen. Und Félix Auger-Aliassime muss weiter auf seinen ersten Einzel-Triumph warten. Denn Cilic setzte sich im Endspiel des MercedesCups 2021 mit 7:6 (2) und 6:3 durch. Und hätte es im ersten Satz gar nicht so spannend machen müssen. Da gelang Cilic das vermeintlich entscheidende Break zum 6:5, der Routinier aus Kroatien konnte aber nicht ausservieren. Im Tiebreak allerdings leistete sich Auger-Aliassime zu viele Fehler. Im zweiten Akt gab dann das Break zum 5:3 den Ausschlag für Cilic, der ungesetzt in das Event beim TC Weißenhof gestartet war.

Félix Auger-Aliassime, 2019 in Stuttgart im Finale an Matteo Berrettini gescheitert, verlor damit auch sein achtes Einzel-Endspiel auf der ATP-Tour. Der Kanadier sah sich gegen Cilic zu oft in der Defensive, die nächste Chance auf den ersten ganz großen Coup gibt es schon ab Montag in Halle/Westfalen. Dort wurde Auger-Aliassime gegen seinen Doppelpartner Hubert Hurkacz ausgelost. Für Marin Cilic geht es im Londoner Queen´s Club weiter, dort, wo er 2018 seinen bis dato letzten Titel geholt hatte.

Auf dem Weg zu seinem Championat hatte Marin Cilic auch den zweiten hoffnungsfrohen Kanadier aus dem Weg geräumt: Im Viertelfinale besiegte er den an Position eins gesetzten Denis Shapovalov in zwei knappen Sätzen. In der Vorschlussrunde gab Cilic´ Gegner Jurij Rodionov nach dem Verlust des ersten Satzes auf.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart