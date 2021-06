ATP Stuttgart: Dustin Brown vs. Nikoloz Basilashvili im TV, Livestream und Liveticker

Dustin Brown bekommt es in der ersten Runde des ATP-250-Turniers von Stuttgart mit Nikoloz Basilashvili zu tun. Das Match könnt ihr live im TV und Stream bei ServusTV Deutschland verfolgen, hier gibt´s den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2021, 23:14 Uhr

© Getty Images Dustin Brown trifft in Stuttgart auf Nikoloz Basilashvili

Während in Paris die French Open dieser Tage in die Zielgerade einbiegen, fällt beim MercedesCup in Stuttgart am Dienstag der Startschuss für das Hauptfeld. Der Auftakt wird aus deutscher Sicht dabei gleich hochinteressant, bekommt es Entertainer Dustin Brown doch gleich mit dem an Position fünf gesetzten Nikoloz Basilashvili zu tun. Es wird das erste Duell der beiden sein.

Brown vs. Basilashvili - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Brown und Basiliashvili ist als zweite Partie nach 11:00 Uhr angesetzt und könnt ihr ab ca. 12:30 Uhr live im TV und Stream bei Eurosport Deutschland verfolgen. Hier gibt´s den Matchtracker zur Partie

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart