ATP Stuttgart: Erschöpfter Berrettini vor Glamour-Duell mit Shapovalov

Matteo Berrettini bekommt nach dem dramatischen Sieg gegen Roman Safiullin nun im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Stuttgart Denis Shapovalov präsentiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 06:59 Uhr

Drehen wir das Rad der Zeit einmal zwölf Monate zurück: Da schlich Matteo Berrettini geknickt vom Center Court beim TC Weissenhof. Nach einer Niederlage gegen Landsmann Lorenzo Sonego, die ernste Zweifel daran ließ, ob Berrettini denn wieder auf jenes Level würde zurückkehren können, das ihn 2021 bis ins Finale von Wimbledon gebracht hatte. Aber siehe da: Der nächste Gegner auf der Tour hieß gleich wieder Lorenzo Sonego - und in eben jenem Wimbledon hatte dann Matteo die Nase in vier Sätzen vorne.

Was folgen sollte, war nicht zwingen zu erwarten. Nämlich Siege gegen Alex de Minaur und vor allem Alexander Zverev. Der war damals zwar ebenfalls noch auf seinem Comeback-Weg und nur an Position 21 gesetzt. Aber Berrettini gewann dennoch in beeindruckender Manier. Bevor dann gegen den späteren Champion Carlos Alcaraz im Achtelfinale nichts zu holen war.

Berrettini gewinnt in Marrakech

Zurück in der Gegenwart hat Matteo Berrettini nach seinem Premieren-Antritt in Stuttgart wenig zu klagen. Gegen Roman Safiullin gewann er in drei Sätzen, die fast drei Stunden Spielzeit in Anspruch nahmen. „Ich habe keine Energie mehr übrig“, erklärte der Stuttgart-Champion von 2019 und 2022 noch auf dem Court. „Mein Tennis war nicht das beste, aber ich habe nichts anderes erwartet nach ein paar Monaten ohne zu spielen. Es ist nie einfach, zurückzukommen und gut zu spielen.“

Tatsächlich war die Saison 2024 von Matteo Berrettini bislang eine Achterbahnfahrt. In Marrakech holte er den Titel, ein paar Tage später in Monte-Carlo machte er gegen Miomir Kecmanovic keinen Stich. Und musste dann wegen einer hartnäckigen Bauchmuskelverletzung aussetzen. Bis zum Comeback in Stuttgart gegen Safiullin.

Die Belohnung für die Mühen ist ein Achtelfinale, das von den Namen her jedem Event auch als Endspiel gut zu Gesicht stehen würde. Denn Berrettini trifft auf Denis Shapovalov. Auch einer, der in den letzten Monaten auf der Suche nach seinem Mojo und einer gewissen Konstanz ist.

