ATP Stuttgart feiert Zuschauer-Rekord nach Corona-Zeit - trotz bitterer Zverev-Absage

In Stuttgart zeigte man sich mit der Auflage 2024 zufrieden - auch wenn das erneute Ausbleiben von Alexander Zverev bitter zu schlucken war.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 16.06.2024, 13:20 Uhr

© BOSS OPEN / Paul Zimmer

53.000 Zuschauer in insgesamt neun Turniertagen (mit Qualifikation) seien in diesem Jahr an den Stuttgarter Weissenhof gepilgert - “ein Zuschauerrekord nach Corona”, freute sich Turnierchef Edwin Weindorfer in der Abschluss-Pressekonferenz am Sonntagvormittag.

Man sei Freitag, Samstag und Sonntag ausverkauft gewesen, “das wären wir wohl auch am Donnerstag gewesen, wenn Sascha gekommen wäre.”

Zverev hatte seine Teilnahme nach dem verlorenen Fünfsatz-Finale bei den French Open gegen Carlos Alcaraz abgesagt - inoffiziell bereits in Paris, offiziell dann am Dienstag. Daran konnte auch ein zugesicherter Start erst am Donnerstag nichts mehr ändern.

Für Weindorfer und die Zuschauer ärgerlich, nachdem man mit Zverev groß geworben hatte und einen Vertrag besitzt. Zumal Zverev schon 2022 (nach seiner Knöchelverletzung) und 2023 (nach dem Halbfinaleinzug in Paris) abgesagt hatte. “Ich muss das gewissermaßen auch anerkennen als Tennisfan”, so Weindorfer über die Erschöpfung seines Topstars nach anstrengenden Tagen in Roland-Garros. Man habe viele Vorteile, in der Woche nach einem Majos zu starten, noch dazu als erstes Turnier auf Rasen. Aber die Unsicherheit bei den Spielern, die in Paris weit kämen, sei nun mal da.

Spieler happy über Start in “echtem” Tennisverein

Auch das Fernbleiben des verletzten Taylor Fritz sei bitter gewesen, mit dem Finale zwischen Matteo Berrettini und Jack Draper sei man aber sehr glücklich. “Ich hatte gehofft, dass Struffi das Turnier gewinnen kann, aber er hat nach seinem Sieg am Donnerstag einen grippalen Infekt bekommen”, so Weindorfer.

Die Spieler seien wie immer happy gewesen, in einem echten Tennisclub spielen zu dürfen - der TC Weissenhof ist als “Founding Member” der ATP ein absolutes Traditionsevent.

Auch schätzt man hier die langfristige Zusammenarbeit: Mit dem Weissenhof habe man kürzlich erst bis 2030 verlängert, Gespräche mit Hauptsponsor BOSS folgen, der aktuelle Vertrag läuft noch bis 2025.

Mit Porsche und Waterdrop auf nachhaltigen Wegen

Ebenfalls stolz sei man, ein Turnier frei von Plastikflaschen zu sein, dank Sponsor Waterdrop; die Nachhaltigkeit spiele auch mit Partner Porsche eine Rolle, hier setzt man auf E- und Hybrid-Autos im Shuttlebereich für die Spieler.

Weindorfer und der Vorsitzende des TC Weissenhof, Dr. Hans-Georg Kauffeld, blickten zudem auf weitere Verbesserungen der Anlage voraus - breitere Wege für die Zuschauer, zwei Padel-Courts, ein größerer VIP-Bereich, bessere Parkmöglichkeiten.

“Es passiert hier wahnsinnig viel, das auch dem Turnier in Zukunft zugute kommt.”