ATP Stuttgart: Félix Auger-Aliassime nach Sieg gegen Sam Querrey erster Finalist

Félix Auger-Aliassime ist als erster Spieler in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Stuttgart eingezogen. Der Kanadier besiegte Sam Querrey mit 6:4 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2021, 12:45 Uhr

Félix Auger-Aliassime steht in Stuttgart wie schon 2019 im Finale

Eigentlich hatten sich die Fans auf den Tribünen des TC Weißenhof schon auf ein Tiebreak im zweiten Satz zwischen Félix Auger-Aliassime und Sam Querrey eingestellt. Auger-Aliassime führte zwar mit 6:5, Querrey aber hatte bei eigenem Aufschlag mit einem 40:0 zu arbeiten. Dann allerdings machte der Kanadier fünf Punkte in Folge. Und feierte seinen erneuten Finaleinzug beim MercedesCup mit einem Freudenschrei. 2019 hatte Auger-Aliassime gegen Matteo Berrettini in einem engen Endspiel den Kürzeren gezogen.

Am Sonntag nimmt "FAA" nun den nächsten Anlauf zu seinem ersten Turniersieg überhaupt. Sieben Mal hat es der 20-Jährige bislang in ein Endspiel auf der ATP-Tour geschafft, zuletzt Anfang des Jahres bei einem der Vorbereitungsturniere in Melbourne. Den Siegerpokal durfte Auger-Aliassime aber noch nie mit nach Hause nehmen.

In Stuttgart könnte mit Marin Cilic der US-Open-Sieger von 2014 und Wimbledon-Finalist von 2017 im Weg stehen. Oder der junge Österreicher Jurij Rodionov, der sich überraschend bis ins Halbfianle durchgetankt hat.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart