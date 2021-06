ATP Stuttgart: Felix Auger-Aliassime vs Sam Querrey im TV, Livestream und Liveticker

Felix Auger-Aliassime trifft im ersten Halbfinale am Stuttgarter Weissenhof auf Sam Querrey - ab 11 Uhr live bei ServusTV und bei uns im Matchtracker!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2021, 06:27 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime, Sam Querrey

Auger-Aliassime (ATP-Nr. 21) ist an Position drei gesetzt in Stuttgart, Querrey - ehemals Nummer 11 der Welt, nur noch auf Rang 67 platziert. Querrey steht erstmals seit dem Turnier in Eastbourne in 2019 wieder in einem Halbfinale, damals auch auf Rasen.

Es ist die erste Begegnung der beiden.

Auger-Aliassime vs. Querrey - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Felix Auger-Aliassime und Sam Querrey gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart