ATP Stuttgart: Hauptfeld-Start mit drei deutschen Tennis-Assen

Die drei deutschen Tennis-Asse, die beim ATP-250-Turnier in Stuttgart im Einzel-Hauptfeld stehen, sind allesamt bereits am Montag im Einsatz.

von PM/red.

zuletzt bearbeitet: 05.06.2022, 20:15 Uhr

© Getty Images Nach den French Open ist vor Stuttgart

Das Hauptfeld des ATP-250-Turniers in Stuttgart wird am Montag ab 11.00 Uhr mit der Partie zwischen dem Franzosen Benjamin Bonzi und dem spanischen Routinier Feliciano Lopez eröffnet. Danach treffen in einem rein deutschen Duell Oscar Otte und Daniel Altmaier aufeinander. Im Anschluss daran fordert Jan-Lennard Struff bei seinem Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause wegen eines Bruchs der großen Zehe im rechten Fuß den US-Amerikaner Marcos Giron heraus.

Aus der Qualifikation schaffte kein weiterer Deutscher den Sprung in das Hauptfeld. Mats Moraing musste sich in der zweiten und letzten Quali-Runde dem talentierten Schweizer Dominic Stricker mit 4:6, 3:6 geschlagen geben, und Peter Gojowczyk zog gegen den Australier Christopher O’Connell ebenfalls in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6 den Kürzeren. Der Österreicher Jurij Rodionov steht nach einem 7:5, 3:6 und 7:6 (6)-Erfolg über Roman Safiulin hingegen im Hauptwettbewerb. Dort trifft er in Runde eins auf Marton Fucsovics.

Ebenfalls bereits am Montag greift Publikumsliebling Nick Kyrgios in das Geschehen in Stuttgart ein. Der Australier trifft im Doppel an der Seite des Kasachen Alexander Bublik auf die mexikanisch-österreichische Paarung Hans Hach Verdugo und Philipp Oswald. Diese Partie ist als zweites Match auf Court 1 nach der Doppel-Begegnung zwischen Dustin Brown (JAM)/Evan King (USA) und Hubert Hurkacz (POL)/Mate Pavic (CRO) angesetzt, die um 12.00 Uhr beginnt.

TV-HINWEIS: ServusTV Deutschland überträgt ab Montag, 6. Juni 2022, alle Centre-Court-Matches live und exklusiv im Free-TV sowie bei ServusTV On

Der Spielplan am Montag im Überblick

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart