ATP Stuttgart: Jan-Lennard Struff sagt Viertelfinale krankheitsbedingt ab

Jan-Lennard Struff kann am Freitag wegen einer Erkrankung zu seinem Viertelfinal-Match bei den BOSS OPEN in Stuttgart gegen Brandon Nakashima nicht antreten. Damit zog der US-Amerikaner kampflos in die Vorschlussrunde ein.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 14.06.2024, 12:53 Uhr

Vorjahresfinalist Jan-Lennard Struff präsentierte sich auch in diesem Jahr auf dem Stuttgarter Weissenhof in blendender Form und gab in den ersten beiden Runden gegen den Italiener Flavio Cobolli und den Franzosen Arthur Rinderknech keinen Satz ab.

„Dass Jan-Lennard Struff das Turnier aufgrund einer Erkrankung nicht fortsetzen kann, ist sehr schade. Wir wünschen ihm eine möglichst schnelle Genesung und viel Erfolg für den weiteren Saisonverlauf“, sagte Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

Damit sind im Einzel keine deutschen Spieler mehr vertreten am Weissenhof.

Aufgrund seines Vorjahreseinzugs verliert Struff auch wichtige Punkte für die Weltrangliste, speziell angsichts einer möglichen Setzung in Wimbledon.

Struff ist aktuell an Position 35 im ATP-Ranking notiert.