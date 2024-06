ATP Stuttgart: Kann Jan-Lennard Struff das süddeutsche Double holen?

Nach seinem Titelgewinn in München stehen die Chancen für Jan-Lennard Struff auch in Stuttgart sehr gut.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 06:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf In München hat Jan-Lennard Struff schon zugeschlagen

2016, das war doch das Jahr, in dem Dominic Thiem beinahe die Titel in München auf Sand und in Stuttgart auf Rasen geholt hätte. Moment - war 2016 nicht auch jenes Jahr, in dem Philipp Kohlschreiber beinahe die Events in der bayerischen und baden-württembergischen Hauptstadt gewonnen hat?

Beides ist richtig. Denn sowohl in München wie auch in Stuttgart hieß das Endspiel Thiem gegen Kohlschreiber. Auf Sand setzte sich der Deutsche durch, auf (schlüpfrigem) Gras der Österreicher.

Aber der Doppelschlag auf den zwei unterschiedlichen Belägen? Der ist bislang noch niemandem gelungen. Pro Jahr gibt es dafür logischerweise nur einen Kandidaten. Und der hat 2024 erstaunlich beste Aussichten: Jan-Lennard Struff.

Struff wieder gegen Tiafoe?

Warum? Nun: Der an Position sieben gesetzte Struff wäre in Stuttgart programmgemäß im Viertelfinale auf Alexander Zverev gestoßen. Keine unlösbare Aufgabe. Aber im Gegensatz zu den nach der Absage von Zverev nun möglichen Kandidaten Richard Gasquet oder Brandon Nakashima - das sieht doch deutlich freundlicher aus. Vorausgesetzt natürlich, dass Struff seinen Achtelfinal-Gegner Arthur Rinderknech besiegt.

In der Vorschlussrunde könnte Frances Tiafoe in einer Wiederauflage des letztjährigen Endspiels warten. Allerdings ist der Amerikaner bei weitem nicht mehr in der Form von 2023. Und von unten drohen auch keine übermenschlichen Gefahren für Struff.

Aber, und das hat die Auftaktpartie von Jan-Lennard Struff am Dienstag gegen Flavio Cobolli gezeigt: Auf Rasen entscheiden Nuancen. Und es wäre durchaus möglich gewesen, dass der Italiener das Tiebrek im ersten Satz gewinnt. Dann hätte sich der Traum vom München-Stuttgart-Double schon im ersten Match als (zu) schwierig zu träumen erweisen können.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart