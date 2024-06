ATP Stuttgart: Koepfer scheitert in drei Sätzen an Musetti

Dominik Koepfer ist im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Stuttgart knapp an Lorenzo Musetti gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 14:08 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer ist in Stuttgart ausgeschieden

Da hat Dominik Koepfer einen Chance auf das Viertelfinale in Stuttgart sausen lassen: Der deutsche Davis-Cup-Spieler führte gegen Lorenzo Musetti schon mit Satz und 5:3 im Tiebreak des zweiten Durchgangs. Und musste sich am Ende dennoch mit 7:6 (9), 6:7 (5) und 3:6 geschlagen geben. Dabei schaffte es Koepfer in der Entscheidung sogar noch einmal, einen 1:3-Rückstand aufzuholen.

In der Runde der letzten acht trifft Musetti, in Stuttgart an Position fünf gesetzt, entweder auf Alexander Bublik oder Hamad Medjedovic.

Aus deutscher Sicht sind damit noch zwei Spieler im Rennen: Yannick Hanfmann trifft zur Stunde auf Titelverteidiger Frances Tiafoe. Jan-Lennard Struff sielt morgen sein Achtelfinale gegen Arthur Rinderknech aus Frankreich.

French-Open-Finalist Alexander Zverev hat seine Teilnahme kurzfristig abgesagt.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart