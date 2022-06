ATP Stuttgart: Kyrgios und Murray - wie geht die Geschichte weiter?

Abseits des Courts zählt Andy Murray zu den wenigen Unterstützern von Nick Kyrgios. Im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Stuttgart treffen die beiden heute aufeinander. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV in Deutschland.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.06.2022, 23:34 Uhr

© Getty Images Andy Murray und Nick Kyrgios 2018 im Londoner Queen´s Club

Die Fangemeinde von Nick Kyrgios in den Reihen der arrivierten Spieler auf der ATP-Tour ist bekanntlich eher klein, vor allem mit Rafael Nadal und Novak Djokovic verbindet den Australier nicht viel. Gut, letztere haben gemeinsam schon satte 42 Major-Titel gewonnen, Kyrgios es im Einzel noch nicht einmal bis in ein Halbfinale eines der vier größten Turniere geschafft. Was aber nichts daran ändert, dass der Mann aus Canberra zu den größten Attraktionen im Tenniszirkus zählt.

Wenn er sich spürt. Dies scheint in dieser Woche beim ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart der Fall zu sein, Kyrgios spielt dort im heutigen zweiten Halbfinale (ab 15 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV in Deutschland) gegen Andy Murray. Und der ist der einzige der ehemals Big Four, von dem Nick Kyrgios öffentlich auch schon mal unterstützende Worte gehört hat. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass Murray Kyrgios in der frühen Phase der gemeinsamen Wettkämpfe immer im Griff gehabt hatte, der letzte Sieg des Schotten im Achtelfinale von Wimbledon 2016 korrespondiert mit dem wenige Tage später vollzogenen Turniertriumph Murrays.

Berrettini schon so stark wie in Stuttgart 2019?

Die letzte Begegnung aber ging an Kyrgios, sie trug sich 2018 im Londoner Queen´s Club zu. Die Aussagekraft für die Partie beim TC Weissenhof ist begrenzt, Murray hat mit dem Erfolg gegen Stefanos Tsitsipas am Freitag erstmals seit mehr als fünf Jahren gegen einen Mann aus den Top Fünf der gerade aktuellen Weltrangliste gewonnen. Kyrgios andererseits profitierte von der Aufgabe von Marton Fucsovics, in der Runde zuvor musste er gegen Nikoloz Basilashvili einen Satzrückstand aufholen.

Alles offen also bei diesem ersten Kräftemessen auf Rasen des Jahres - und auch alles drin für Murray und Kyrgios, wenn es um den Turniersieg geht. Murray hat den letzten (und einzigen nach seinen Hüftoperationen) 2019 in Antwerpen gewonnen, insgesamt hält er bei 46. Davon ist Nick Kyrgios weit entfernt, der 27-Jährige kommt auf sechs. Den letzten gab es 2019 in Washington.

Die Aussichten für das Endspiel sind jedenfalls nicht übel: Für Oscar Otte wäre der Finaleinzug eine Premiere auf der ATP-Tour, Matteo Berrettini wiederum bestreitet in Stuttgart sein erstes Turnier nach längerer Verletzungspause. Dem Italiener ist auf Rasen jedoch immer alles zuzutrauen: im vergangenen Jahr stand er im Endspiel von Wimbledon. Und 2019 in Stuttgart holte Berrettini, ohne während des gesamten turniers auch nur einmal seinen Aufschlag abzugeben.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart