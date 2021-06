ATP Stuttgart live: Dominik Koepfer vs. Jurij Rodionov im TV, Livestream

Dominik Koepfer trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Stuttgart auf Jurij Rodionov. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Matchtracker.

Gerade noch auf dem Court Philippe-Chatrier in Roland Garros gegen Roger Federer, nun schon auf Rasen in Stuttgart gegen Jurij Rodionov. Man darf gespannt sein, wie schnell Dominik Koepfer die Umstellung auf den doch schnelleren Belag geschafft hat. Rodionov ist mit einer Wildacrd ins Turnier gekommen, der Sieger der Partie könnte auf den Australier John Millman treffen.

Es wird übrigens das zweite Aufeinandertreffen der beiden Linkshänder werden. Das bislang einzige gab es beim ATP-Challenger in Dallas 2020, das der Österreicher in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte.

Koepfer vs. Rodionov - wo es einen Livestream gibt

