ATP Stuttgart live: Feliciano Lopez vs. Alexei Popyrin im TV, Livestream und Liveticker

Feliciano Lopez trifft in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Stuttgart auf Alexei Popyrin. Das Match gibt es ab ca. 15:30 live im TV und Livestream bei ServusTv und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 08:45 Uhr

© Getty Images Alexei Popyrin fordert Altmeister Feliciano Lopez

Es wird ein Generationen-Duell in der ersten Runde des MercedesCups 2021: Hier der 39-jährige Lopez, der schon jetzt für die Zeit nach seiner aktiven Karriere vorgebaut hat - als Turnierdirektor des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid. Dort der 21-jährige Popyrin, der gerade am Anfang seiner Laufbahn steht, in diesem Jahr schon das Turnier in Singapur gewonnen hat.

Ein Match gab es zwischen Lopez und Poyprin übrigens schon: In Miami konnte sich der Youngster in zwei knappen Sätzen behaupten. Auf Rasen allerdings ist wohl Altmeister Lopez leicht zu favorisieren.

Lopez vs. Popyrin - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Feliciano Lopez und Alexei Popyrin gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

