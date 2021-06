ATP Stuttgart: Marin Cilic nach Aufgabe von Jurij Rodionov im Finale

Marin Cilic ist als zweiter Spieler in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers von Stuttgart eingezogen. Der Kroate profitierte dabe beim Stand von 6:3 und 1:0 von der Aufgabe seines Gegners Jurij Rodionov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2021, 14:09 Uhr

© Getty Images Marin Cilic steht in Stuttgart im Finale

Der kapitale Crash, den Jurij Rodionov am Freitagabend in seinem Viertelfinale gegen Alex de Minaur hingelegt hat, ist wohl doch nicht ganz folgenlos geblieben. Der junge Österreicher musste nämlich in seinem ersten Halbfinale bei einem ATP-Tour-250-Turnier gegen Marin Cilic beim Stand von 3:6 und 0:1 aufgeben. Cilic spielt damit am Sonntag gegen Félix Auger-Aliassime um den Titel bei MercedesCup 2021.

Die Partie verlief bis zum achten Spiel ausgeglichen. Dann verspielte Rodionov bei eigenem Aufschlag eine 40:15-Führung, sollte danach kein Spiel mehr gewinnen. In Runde zwei hatte Rodionov noch selbst von der Aufgabe von Peter Gojowczyk profitiert. In seiner Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte Rodionov, dass er sich bei seinem Ausrutscher eine Zerrung an der Hüfte zugezogen hatte. Seinen Startplatz beim ATP-Tour-500-Turnier in Halle, den er durch eine Sonderregelung der ATP bekommen hat, will er aber nicht aufgeben. Rodionov wurde in Runde eins gegen Philipp Kohlschreiber ausgelost.

Für Marin Cilic geht es im Endspiel um seinen 19. Titel auf der ATP-Tour. Den letzten hat der US-Open-Champion von 2014 vor drei Jahren auf Rasen im Londoner Queen´s Club geholt. Félix Auger-Aliassime wartet immer noch auf seinen ersten Triumph. Der Kanadier konnte sich in seinem Halbfinale gegen Sam Querrey mit 6:4 und 7:5 durchsetzen.

