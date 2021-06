ATP Stuttgart: Marin Cilic vs. Rudi Molleker im TV, Livestream und Liveticker

Startschuss für das Main Draw des MercedesCup in Stuttgart! In der ersten Runde bekommt es Lokalmatador Rudi Molleker mit dem Grand-Slam-Sieger Marin Cilic zu tun. Das Match könnt ihr live im TV und Stream bei ServusTV Deutschland verfolgen, hier gibt´s den Matchtracker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2021, 23:10 Uhr

Marin Cilic trifft in der ersten Runde des MercedesCup auf Rudi Molleker

Marin Cilic zieht es also direkt von den French Open, bei welchen der Kroate in der zweiten Runde gegen Comeback-Mann Roger Federer in vier Sätzen das Nachsehen hatte, nach Deutschland - konkret nach Stuttgart, wo der Grand-Slam-Champion beim MercedesCup auf Rasen aufschlagen wird. Cilic bekommt es dabei zum Auftakt mit dem Lokalmatador Rudi Molleker zu tun.

Es ist das erste Duell der beiden, Marin Cilic ist der klare Favorit gegen die Nummer 262 der Herren-Tenniswelt. Der 32-jährige Kroate hingegen ist auf Platz 47 der ATP-Charts zu finden.

Cilic vs. Molleker - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Marin Cilic und Rudi Molleker ist als dritte Partie nach 11:00 Uhr angesetzt und könnt ihr ab ca. 14:30 Uhr live im TV und Stream bei Eurosport Deutschland verfolgen, hier gibt´s den Matchtracker zur Partie.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart