ATP Stuttgart: Matchball vergeben - Stricker scheidet gegen Querrey aus

Dominic Stricker ist nach einem vergebenen Matchball im Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Stuttgart ausgeschieden. Der Schweizer verlor gegen Sam Querrey mit 7:6 (4), 6:7 (4) und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2021, 13:24 Uhr

© Getty Images Dominic Stricker hatte die nächste Sensation auf seinem Schläger

Der Erfolgslauf von Dominic Stephan Stricker beim MercedesCup 2021 ist zu seinem Ende gekommen. Der 18-jährige Schweizer lieferte gegen Routiner Sam Querrey zwar eine weitere Talentprobe ab, ja, hatte beim Stand von 5:4 im zweiten satz und Aufschlag Querrey sogar einen Matchball. Letztlich setzte sich der Routiner aber mit 6:7 (4), 7:6 (4) und 6:3 durch. Der US-Amerikaner spielt am Samstag im Halbfinale entweder gegen Ugo Humbert oder Félix Auger-Aliassime.

Stricker hatte in den Runden eins und zwei vier Tiebreaks gespielt - und allesamt gewonnen. Zunächst gegen Radu Albot, im Achtelfinale dann gegen den an Position zwei gesetzten Hubert Hurkacz. Gegen Querrey setzte der 18-Jährige diese Serie zunächst fort, gewann die Kurzentscheidung von Durchgang eins mit 7:4. Und auch im zweiten Satz schien es nicht so, als würde sich Stricker länger wegen des vergebenen Matchballs grämen. Denn im Tiebreak wurden bei 4:2 die Seiten gewechselt. Danach machte der Außenseiter allerdings keinen Stich mehr, rutschte beim Stand von 4:4 aus, musste nach Satzende behandelt werden.

In der Entscheidung reichte Sam Querrey ein Break, um in das Halbfinale einzuziehen. Die Reise nach Stuttgart hat sich für Dominic Stricker gelohnt. Denn mit dem Einzug in das Viertelfinale hat es der Linkshänder erstmals unter die besten 300 Spieler der Welt geschafft. Am Montag wird er an Position 289 der ATP-Charts aufscheinen.

