ATP Stuttgart: Matteo Berrettini - "Fühle mich hier wie daheim"

BOSS-Markenbotschafter, zweifacher Stuttgart-Sieger (2019, 2022) und Publikumsliebling! Der Italiener Matteo Berrettini stand vor seinem ersten Match bei den BOSS OPEN am Montag gegen seinen Landsmann und Freund Lorenzo Sonego Rede und Antwort. ServusTV überträgt in Deutschland live.

Willkommen zurück in Stuttgart, Matteo. Du bist hier am Weissenhof noch ungeschlagen.

Matteo Berrettini: Es ist großartig, wieder hier zu sein, es fühlt sich ein wenig wie Zuhause an. Es sind so viele Leute hier, Freunde, Familie. Ich spiele sehr gerne hier, aber es gibt viele starke Spieler und ich komme gerade von einer Verletzung zurück. Das Ziel ist es, das Turnier zu gewinnen, aber es wird sehr schwer.

Wie fühlst du dich? Dein letztes Match war in Monte Carlo. Bist du wieder zu 100 Prozent fit?

Matteo Berrettini: Wäre ich nicht fit, wäre ich nicht in Stuttgart. Dieses Turnier bedeutet mir sehr viel. Ich habe hart gearbeitet, um wieder in Form zu kommen. Ich fühle mich ready und kann es kaum erwarten, loszulegen.

Du bist auch BOSS-Markenbotschafter. Wie fühlt es sich an, hier über das Gelände zu gehen und überall dein Gesicht plakatiert zu sehen?

Matteo Berrettini: Man gewöhnt sich nie daran. In dieser Hinsicht ist das Turnier sicher einzigartig, so etwas habe ich sonst noch nirgends erlebt. Es ist natürlich eine Ehre. BOSS ist eine außergewöhnliche Marke, die sehr viel Aufwand betreibt und ich bin wirklich stolz, sie zu vertreten.

Das Turnier hier hat eine ganz spezielle und einzigartige Atmosphäre. Wie wichtig ist das für dich, um gut zu spielen und dich wohlzufühlen?

Matteo Berrettini: Es ist speziell hier. Schon bei meinem ersten Antreten hat es sich angefühlt, als würde ich in Italien spielen. Das habe ich auch von anderen Landsleuten gehört. Ich fühle mich in Stuttgart wie daheim. Hoffentlich schauen sich viele Leute meine Spiele an. Ich komme jedes Jahr sehr gerne wieder her.

Du hattest körperliche Probleme in den letzten Wochen. Die Situation ist ähnlich wie vergangenes Jahr, als du dein Comeback nach einer Fingeroperation gegeben hast. Ist das vielleicht sogar ein gutes Omen?

Matteo Berrettini: Wenn es wieder passiert, werde ich nächstes Jahr trotzdem probieren, schon vorher fit zu sein und die Sandplatzsaison zu spielen. Eine Verletzung ist nie einfach, aber wenn man bei einem Turnier wie hier sein Comeback feiern kann, ist das natürlich fantastisch.

Du spielst jetzt gegen Lorenzo Sonego – so wie im vergangenen Jahr.

Matteo Berrettini: Das ist kein einfaches Los. Er ist einer meiner besten Freunde auf der Tour. Ein großartiger Spieler, aber vor allem ein großartiger Freund. Er ist gut in Form und es wird hart. Wir spielen gerne gegeneinander.

Was sind deine ersten Schritte, um dich auf Rasen vorzubereiten?

Matteo Berrettini: Es ist ein komplett anderes Spiel – Service, Return usw. Man muss aggressiv und konzentriert bleiben. Auf Rasen bekommt man weniger Chancen und muss immer ready sein. Aber ich liebe es, auf Gras zu spielen.

Das ist die erste Woche auf Rasen. Wie wichtig sind die BOSS OPEN auf deinem persönlichen Weg zum großen Ziel Wimbledon?

Matteo Berrettini: Es ist ein perfekter Start für mich. Ich habe hier schon oft und erfolgreich gespielt, ich habe also viele gute Erinnerungen und auch Emotionen, wenn ich hierher komme. Wimbledon ist natürlich das größte Turnier, das es gibt. Ich starte jetzt einmal hier und dann sehen wir, wie es weiter läuft.