ATP Stuttgart: Matteo Berrettini gewinnt italienisches Halbfinale

Matteo Berrettini steht erneut im Finale des ATP-Turniers von Stuttgart. Der Italiener siegte gegen seinen Landsmann Lorenzo Musetti mit 6:4, 6:0.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 15.06.2024, 15:28 Uhr

Berrettini hatte dabei zwei kritische Momente zu überstehen: Direkt im ersten Spiel kam Musetti zu seiner ersten Breakchance, beim 5:4 dann zu einer weiteren.

Doch Berrettini erinnerte sich an seine Worte vom Freitag um die Stärken auf Rasen. Aufschlag. Vorhand. In kritischen Situationen offensiv ranzugehen. Und tat genau das. Insgesamt wehrte er alle vier Breakchancen gegen sich ab.

Nach rund einer Stunde Spielzeit war es geschehen, der zweite Satz ging zügiger, als es der erste hatte vermuten lassen. Die “Null” für Musetti, den Weltranglisten-30., war dann aber doch etwas zu arg. Und der 22-Jährige entsprechend frustriert.

“Wenn man auf Rasen den Rhythmus beim Return findet und früh ein Break schafft, ist es schwierig”, so Berrettini über den Verlauf des zweiten Satzes im Gespräch bei ServusTV. Auch sei Rasen ja nicht der Lieblingsbelag von Musetti.

Berrettini nun gegen die neue britische Nummer 1

Berrettini trifft im Finale auf Jack Draper. Der Brite, ab Montag die neue Nummer 1 im Königreich, schlug Brandon Nakashima mit 6:3, 6:3 und erfüllt sich damit einen Traum.

Draper zieht an Cameron Norrie vorbei, steht im Live-Ranking auf Platz 32, so hoch wie noch nie. In Stuttgart spielt er um seinen ersten Titel. Zwei Finalniederlagen hat er bislang eingesteckt.

Berrettini hingegen will seinen dritten Weissenhof-Titel holen. 2019 und 2022 hat er hier gewonnen.