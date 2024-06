ATP Stuttgart: Matteo Berrettini weiter, Shelton schon raus

Der zweifache Stuttgart-Sieger Matteo Berrettini hat das Viertelfinale am Weissenhof erreicht. Das Aus ereilte mit Ben Shelton aber die Nummer 2 des Turniers.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2024, 18:55 Uhr

Stuttgart bleibt die Wohlfühloase für Matteo Berrettini: Der Italiener, zuletzt wieder verletzt nach seinem Kurzcomeback auf Sand, gewann auch sein zweites Match in dieser Woche am Weissenhof - 6:4, 6:4 hieß es gegen den ebenfalls lange außer Gefecht befindlichen Denis Shapovalov.

Berrettini, Sieger der BOSS Open in 2019 und 2022, trifft nun überraschenderweise auf den Qualifikanten James Duckworth: Der schlug am frühen Abend Ben Shelton, den an Nummer 2 gesetzten US-Amerikaner und die eigentliche Nummer 1 des Turniers nach der Absage von Alexander Zverev.

Shelton hatte in Runde 1 ein Freilos gehabt. Berrettini indes hattes zum Auftakt beim 7:6 (8), 5:7, 7:5 gegen Roman Safiullin allergrößte Mühe gehabt.

Ob er sich nun wieder in einen Lauf spielt? Auch 2022, bei seinem zweiten Sieg hier, gewann er “kalt”, nachdem er die gesamte Sandplatzsaison hatte auslassen müssen.

Auch in diesem Jahr hat der Italiener schon ein Turnier gewonnen, nach seiner halbjährigen Auszeit das Sand-Turnier in Marrakesch.

Hier das Einzel-Tableau der Herren