ATP Stuttgart: Murray souverän weiter, Tsitsipas startet gegen Stricker

Andy Murray ist ohne große Probleme in die zweite Runde des ATP-Tour-250-Turniers in Stuttgart eingezogen. Der Schotte bezwang Christopher O´Connell in zwei Sätzen. In den frühen Partien wurde auch der Auftaktgegner von Stefanos Tsitsipas ermittelt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.06.2022, 16:00 Uhr

© Getty Images Andy Murray weiß sich auf Rasen zu bewegen

6:4 und 6:3, das ist das blanke Ergebnis, das Andy Murray einen Platz im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers beim TC Weissenhof in Stuttgart bescherte. Zur Wahrheit gehört aber auch: Im zweiten Satz hatte Christopher O ´Connell beim Stand von 3:4 zwei Chancen zum Rebreak, Murray wehrte ab. Der Australier O´Connell war über die Qualifikation in das Hauptfeld von Stuttgart gekommen. Murray spielt nun entweder gegen Denis Kudla, dem er erst vergangene Woche beim ATP-Challenger-Turnier in Surbiton unterlegen war, oder Alexander Bublik.

Turnierfavorit Stefanos Tsitsipas kennt seit Dienstagmittag seinen ersten Gegner auch schon. Tsitsipas trifft nach einem Freilos auf den Schweizer Dominic Stricker, der sich in einem wahren Krimi gegen Maxime Cressy mit 6:7 (2), 7:6 (5) und 7:6 (2) durchsetzen konnte. Auch Stricker musste sich erst durch die Qualifikation kämpfen.

Bereits am Montag hatte sich Oscar Otte mit seinem Sieg gegen Daniel Altmaier ein Treffen mit Denis Shapovalov erspielt. Jan-Lennard Struff trifft nach seinem knappen Erfolg gegen Marcos Giron auf Lorenzo Sonego.

