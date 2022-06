ATP Stuttgart: Nick Kyrgios gelingt guter Start in die Rasen-Saison

Die australische Wundertüte Nick Kyrgios erledigte beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Stuttgart seine Erstrunden-Aufgabe Jiri Lehecka in zwei Durchgängen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.06.2022, 19:03 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios ist erfolgreich in die Rasen-Saison 2022 gestartet

Aktuell sind Nick Kyrgios und Jiri Lehecka mit den Weltranglisten-Positionen 78 und 79 Nachbarn im ATP-Ranking - ganz so eng, wie die Platzierungen vermuten lassen könnten war die Erstrunden-Begegnung beim ATP-Rasen-Event in Stuttgart zwischen dem Australier und dem Tschechen dann aber doch nicht. Der 27-Jährige aus Canberra setzte sich in zwei Sätzen 7:6 (3) und 6:3 durch und feierte damit einen erfolgreichen Einstand in die Rasen-Saison, nachdem er praktisch auf die komplette Sandplatz-Saison verzichtet hatte.

Gegner im Achtelfinale ist für das "Enfant terrible" aus "Down under" entweder der Italiener Lorenzo Musetti oder der an fünf gereihte Georgier Nikoloz Basilashvili, die aktuell ihre Erstrunden-Partie noch ausspielen.

Mittwoch starten Berrettini und Shapovalov ins Turnier

Morgen sind am Weißenhof dann auch die ersten beiden Top-Favoriten im Einsatz: Der an zwei gereihte Italiener Matteo Berrettini tifft auf den Moldauer Qualifikanten Radu Albot, der viertgesetzte Kanadier Denis Shapovalov muss in seinem Achtelfinale gegen den Deutschen Oscar Otte ran, der zum Auftakt seinen Landsmann Daniel Altmaier in zwei Tiebreaks besiegte. Wildcard-Spieler Jan-Lennard Struff bekommt es ebenfalls am Mittwoch mit dem an sechs gesetzten Italiener Lorenzo Sonego zu tun, der Benoit Paire am Montag in eine auf unbestimmte Zeit angelegte Tennis-Pause schickte.

