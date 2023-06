ATP Stuttgart: Nick Kyrgios verliert Comeback-Match gegen Yibing Wu

Nick Kyrgios hat sein erstes Match im Kalenderjahr 2023 verloren. Der Australier unterlag Yibing Wu in der ersten Runde des ATP-250-Events von Stuttgart in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 18:33 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios verlor in der ersten Runde

Enttäuschung für Nick Kyrgios: Der 27-Jährige, der beim ATP-250-Event von Stuttgart nach einer langwierigen Knieverletzung auf die Tour zurückkehrte, hinterließ beim Rasenturnier in Baden-Württemberg einen alles andere als fitten Eindruck und musste sich Yibing Wu zum Auftakt mit 5:7 und 3:6 geschlagen geben.

Kyrgios, der sein bis dato letztes Einzel-Match im vergangenen Oktober in Tokio bestritten hatte, wird somit voraussichtlich auch in der Weltrangliste ein paar Plätze verlieren. Im vergangenen Jahr erreichte der Australier in Stuttgart das Halbfinale, wenige Woche später stand er in Wimbledon sogar im Endspiel.

Wu bekommt es nach einem Auftaktsieg im Achtelfinale unterdessen mit Marton Fucsovics zu tun. Der Ungar besiegte Denis Shapovalov in Runde eins mit 3:6, 6:3 und 6:4. Aus Sicht der Lokalmatadoren verlief der erste Hauptfeld-Tag in Stuttgart indes mäßig.

