ATP Stuttgart: Oscar Otte schockt Shapovalov

Oscar Otte (ATP-Nr. 61) hat beim ATP-Turnier in Stuttgart mit einem Sieg über den an Position vier gesetzten Denis Shapovalov das Viertelfinale erreicht. Jan-Lennard Struff ist ausgeschieden.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 09.06.2022, 13:50 Uhr

© Getty Images Oscar Otte

Otte siegte mit 7:6 (6), 7:6 (4) und zeigte sich damit wieder mal als Experte für Tiebreak-Entscheidungen. Bereits in Runde 1 gegen Daniel Altmaier hatte Otte beide Tiebreaks für sich entschieden.

Gegen Shapovalov war Otte mit einem frühen Break gestartet, mit 4:2 in Führung gegangen, dann verließ ihn jedoch der erste Aufschlag etwas, "das Gefühl war weg", erklärte Otte anschließend.

Im zweiten Durchgang hielten beide Spieler ihre Service-Games, einzig ein 15:30 beim 5:4 für Otte gab Anlass zur Hoffnung - nach einem wunderbaren Passierball des Kölners lag Gegner Shapovalov kurz am Boden. Er rappelte sich aber wieder auf und hielt. Im Tiebreak ging Otte zunächst ein 3:0 durch die Lappen, beim 5:4 verschätzte sich Shapovalov dann bitter: Einen starken Aufschlag returnierte Otte kurz an die Seitenlinie, Shapovalov war inzwischen nach vorne gestürmt und hoffte den Ball ins Aus - aber nichts da. Otte legte direkt beim ersten Matchball mit einem weiteren starken Passierschlag nach.

Oscar Otte mit größtem Sieg bislang

Der Sieg über den Weltranglisten-16. Shapovalov, er ist der bislang größte für Otte, den Shootingstar des letzten Jahres aus deutscher Sicht. Otte hatte sich hier mit einem Achtelfinaleinzug bei den US Open (aus der Qualifikation heraus) große Aufmerksamkeit verschafft, es folgten Turniersiege bei den Challenger-Events in Ismaning, Ortisei und Bari und der erstmalige Einzug in die Top 100.

Mittlerweile stellt Otte die Nummer 2 in Deutschland.

In Stuttgart steht er als erster deutscher Spieler in der Runde der letzten Acht, hier trifft er auf den Franzosen Benjamin Bonzi.

Aus für Struff

Weniger Glück in den Tiebreak-Entscheidungen hatte Jan-Lennard Struff: Der Warsteiner musste heute in die Verlängerung, nachdem sein Match gegen Lorenzo Sonego gestern beim Stand von 6:7 (2), 4:3 abgebrochen worden war. In der Wiederaufnahme verlor Struff auch den zweiten Tiebreak mit 4:7.

Für Struff war es in Stuttgart der erste Auftritt seit den Miami Open, er war anschließend aufgrund eines Zehenbruchs außer Gefecht gesetzt.

