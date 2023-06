ATP Stuttgart: Otte und Altmaier scheitern schon in Runde eins

Daniel Altmaier und Oscar Otte sind beim Heimspiel in Stuttgart mit einem Dämpfer in die Rasensaison gestartet.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 13:55 Uhr

© Getty Images Für Oscar Otte läuft es in diesem Jahr nicht rund

Altmaier, der zuletzt bei den French Open mit seinem Zweitrundensieg gegen Top-10-Spieler Jannik Sinner überrascht hatte, verlor beim schwäbischen ATP-Turnier sein Auftaktmatch gegen den Australier Christopher O'Connell mit 3:6, 1:6.

Auch Vorjahres-Halbfinalist Otte musste wie bei den French Open eine Erstrundenniederlage hinnehmen. Der mit einer Wildcard ausgestattete Kölner verlor gegen den Franzosen Gregoire Barrere 4:6, 3:6.

Am Dienstag kämpft noch Jan-Lennard Struff als letzter verbliebener Deutscher um den Einzug ins Achtelfinale. Olympiasieger Alexander Zverev hatte seinen Start in Stuttgart nach dem verlorenen Halbfinale in Roland Garros wegen einer leichten Oberschenkelverletzung abgesagt.