BOSS Open 2024: Taylor Fritz kommt nach Stuttgart

Nicht erst seit dem vorjährigen Turniersieg von Frances Tiafoe üben die BOSS OPEN eine große Anziehungskraft auf die US-Tennisasse aus! Nach Titelverteidiger Tiafoe, Ben Shelton und Christopher Eubanks hat nun mit Taylor Fritz bereits der vierte Topstar aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten sein Antreten beim Rasentennis-Highlight in Stuttgart zugesagt, wo er im kommenden Juni als globaler Markenbotschafter von BOSS aufschlagen wird.

von PM

zuletzt bearbeitet: 16.04.2024, 13:30 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz schlägt in diesem Sommer in Stuttgart auf

Der Start von Taylor Fritz bei dem mit 812.235 Euro dotierten ATP-Rasenturnier vom 8. bis 16. Juni auf dem Stuttgarter Weissenhof steht unter besonderen Vorzeichen, ist der 26-Jährige doch seit Anfang März dieses Jahres globaler Markenbotschafter von BOSS. „Die BOSS OPEN haben bereits in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle für mich gespielt. Nun ist die Bedeutung des Turniers noch einmal gestiegen. Die Konkurrenz in Stuttgart ist sehr stark, dennoch komme ich mit dem Ziel auf den Weissenhof, einen guten Start in die Rasensaison hinzulegen“, erklärt Fritz, der zwei seiner sieben ATP-Titel 2019 und 2022 in Eastbourne auf Rasen geholt hat. Zudem zog er 2022 in Wimbledon in sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier ein.

Seinen bisher größten Turniersieg feierte Fritz ebenfalls im Jahr 2022 beim ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells. In der laufenden Saison wiederholte der Rechtshänder seinen Vorjahrestriumph beim Hartplatzturnier in Delray Beach. Die Popularität des aktuellen Weltranglisten-15. ist durch das Mitwirken von Fritz in der Netflix-Serie „Break Point“ zuletzt förmlich in die Höhe geschnellt.

Auch Alexander Zverev schlägt in Stuttgart auf

„Taylor Fritz ist für seine offensive Spielweise bekannt und übt mit seinem starken Aufschlag und einer kraftvollen Vorhand viel Druck auf seine Gegner aus. Damit bringt er alle Voraussetzungen mit, um bei den BOSS OPEN erfolgreich zu sein. Dass er in diesem Jahr auch erstmals in seiner neuen Rolle als globaler Markenbotschafter von BOSS in Stuttgart spielen wird, verleiht seinem Antreten im kommenden Juni einen besonderen Reiz“, erklärt Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

Mit den beiden deutschen Topspielern Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sowie dem US-Quartett Taylor Fritz, Ben Shelton, Frances Tiafoe und Christopher Eubanks weisen die BOSS OPEN bereits zwei Monate vor Turnierbeginn ein überragendes „Line-Up“ auf. Shelton und Tiafoe haben sich zuletzt beim ATP-Turnier in Houston in blendender Verfassung präsentiert und in der texanischen Metropole das Endspiel bestritten, in dem sich Shelton in drei Sätzen durchsetzen konnte und damit seinen zweiten Turniersieg nach Tokio 2023 feierte.