ATP Stuttgart: Sechs Top-20-Spieler schlagen am Weissenhof auf

Nach dem US-Duo Taylor Fritz (ATP-Rang 9) und Frances Tiafoe (ATP-12) sowie dem italienischen Titelverteidiger Matteo Berrettini (ATP-20) haben mit dem Polen Hubert Hurkacz (ATP-15), dem US-Amerikaner Tommy Paul (ATP-17) und dem Italiener Lorenzo Musetti (ATP-19) drei weitere Stars aus dem Kreis der 20 besten Tennisspieler der Welt für das Rasenturnier am Weissenhof gemeldet.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.05.2023, 08:36 Uhr

© BOSS Open/Paul Zimmer Auch Hubert Hurkacz wird in Stuttgart aufschlagen

Laut derzeitigem Stand kommen die Top-4 Fritz, Tiafoe, Hurkacz und Paul in der ersten Runde der mit 795.730 Euro dotierten BOSS OPENin den Genuss eines Freiloses. Das hat gleichzeitig zu bedeuten, dass an den ersten beiden Tagen des Hauptfelds (Montag und Dienstag, 12./13. Juni) Partien mit den Stars Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti (beide ITA), Nick Kyrgios (AUS), Denis Shapovalov (CAN) und Grigor Dimitrov (BUL) auf dem Programm stehen. Auch der deutsche Lokalmatador Jan-Lennard Struff wird aller Voraussicht nach an einem dieser beiden Tage in das Geschehen auf dem Weissenhof eingreifen.

Hubert Hurkacz gehörten in Wimbledon 2021 die Schlagzeilen, als er im Viertelfinale den 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger Roger Federer in drei Sätzen bezwang. Es sollte das letzte Einzelmatch der Schweizer Tennis-Ikone auf der ATP-Tour sein. Seine Vorzüge auf Rasen spielte der 26-jährige Pole im Vorjahr auch in Halle aus, wo er durch einen Finalerfolg über Daniil Medvedev den Titel holte. Nach seinem Erfolg in der laufenden Saison in Marseille hält Hurkacz mittlerweile bereits bei sechs ATP-Turniersiegen.

Auch Musetti gibt Zusage

Tommy Paul hatte mit dem Einzug ins Halbfinale der Australian Open zu Beginn dieser Saison seinen großen Auftritt. Wenig später erreichte er zudem das Endspiel beim ATP-500-Turnier in Acapulco und legte damit die Basis zum Vorstoß bis auf Position 17 in der Weltrangliste – der bisher besten Platzierung des 25-jährigen Rechtshänders im ATP-Ranking.

Einer der interessantesten Spieler auf der Herrentour kommt ebenfalls nach Stuttgart. Die Rede ist von Lorenzo Musetti, der bereits einige aufsehenerregende Matchsiege zu Buche stehen hat. So hat der Jungstar im vergangenen Juli im Endspiel von Hamburg den Spanier Carlos Alcaraz und vor Kurzem beim ATP-Masters-1000-Event in Monte Carlo auch den serbischen Superstar Novak Djokovic bezwungen. Bei Musetti sind sich alle Experten einig: Der Italiener hat eine große und erfolgreiche Zukunft vor sich!



Auf eine große Karriere kann Grigor Dimitrov bereits zurückblicken! Der 32-jährige Bulgare hat acht ATP-Turniere gewonnen – das Highlight war sein Triumph bei den ATP-Finals 2017 in London. In Wimbledon schaffte Dimitrov, dessen Markenzeichen die einhändig geschlagene Rückhand ist, im Jahr 2014 den Sprung in das Halbfinale.

Erstmals ein Mann aus China am Start

Mit Wu Yibing kommt der erste chinesische Tennisprofi, der in der „offenen Ära“ (seit 1968) ein ATP-Turnier gewonnen hat, nach Stuttgart. Der 23-Jährige gab im Februar dieses Jahres im Endspiel von Dallas in einem dramatischen Tie-Break-Krimi John Isner (USA) das Nachsehen. In der Kurzentscheidung des dritten Satzes setzte sich Wu mit 14:12 durch! „Ich habe für mein Land und meine Heimat Geschichte geschrieben“, jubelte Wu nach seinem bisher größten Coup.

„Das Teilnehmerfeld der diesjährigen BOSS OPEN zeichnet sich durch viele unterschiedliche Spielertypen aus. Damit sind ein interessanter Turnierverlauf und Rasentennis auf Topniveau garantiert. Dazu stehen uns noch drei Wildcards zur Verfügung, deren Vergabe auch vom Verlauf der French Open in Paris abhängig ist. Ungeachtet dessen werden die BOSS OPEN vom ersten Tag des Hauptfelds an spannende und hochklassige Matches bieten“, ist Turnierdirektor Edwin Weindorferüberzeugt.