ATP Stuttgart: Struff siegt bei Comeback, Otte schlägt Altmaier

Jan-Lennard Struff und Oscar Otte durften sich am Montag beim ATP-250-Turnier in Stuttgart über Siege freuen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.06.2022, 16:43 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff steht in Runde zwei

Jan-Lennard Struff hat sich nach wochenlanger Verletzungspause zum Auftakt der Rasensaison erfolgreich zurückgemeldet. Der 32-Jährige aus Warstein gewann in der ersten Runde des ATP-Turniers in Stuttgart nach Abwehr von zwei Matchbällen in einem Krimi gegen Marcos Giron (USA) 7:5, 5:7, 7:6 (8) und trifft nun entweder auf Lorenzo Sonego (Italien/Nr. 6) oder Benoit Paire (Frankreich).

Auch Oscar Otte steht im Achtelfinale. Der Kölner setzte sich im deutschen Duell mit Daniel Altmaier (Kempen) 7:6 (2), 7:6 (4) durch. In der nächsten Runde bekommt es Otte mit dem an Position vier gesetzten Kanadier Denis Shapovalov zu tun.

Struff hatte sich Ende März in Miami einen Zeh gebrochen. Er verpasste die gesamte Sandplatzsaison, darunter auch den Höhepunkt bei den French Open, der am Sonntag mit dem denkwürdigen 14. Titel von Rafael Nadal zu Ende ging. Bis zum Start in Wimbledon (ab 27. Juni) geht es für Struff darum, so viel Spielpraxis wie möglich zu sammeln.

Die Männer spielen in dieser Woche in Stuttgart, die Frauen in Nottingham. Zudem findet in 's-Hertogenbosch ein kombiniertes ATP/WTA-Turnier statt. Die prominentesten Spieler haben für den Stuttgarter Weissenhof gemeldet. Unter anderem sind der Weltranglistenfünfte Stefanos Tsitsipas (Griechenland) und der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray (Großbritannien) am Start.

