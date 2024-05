"Day like a Pro" - mit interwetten zu den BOSS Open 2024 nach Stuttgart!

Die BOSS Open in Stuttgart sind das erste große Rasen-Highlight der ATP-Saison in Deutschland. Und mit interwetten kannst Du mit einen bisschen Glück nicht nur Alexander Zverev, Taylor Fritz und Co. beobachten, sondern wie ein Profi auch ein Champions-Tiebreak auf der legendären Anlage des TC Weissenhof spielen. Ein richtiger "Day like a Pro" also.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2024, 14:07 Uhr

© Getty Images Der Center Court beim TC Weissenhof in Stuttgart

Wenn die ATP-Tour beim TC Weissenhof in Stuttgart Station macht, dann weiß der geneigte Tennisfan: Jetzt haben die Sandplatzwühler ein paar Wochen Pause, Serve-and-Volley auf edlem Rasen ist gefragt. 2024 dürfen sich die Zuschauer auf Alexander Zverev und Taylor Fritz freuen, die jeweils besten Spieler Deutschlands und der USA. Oder auf Titelverteidiger Frances Tiafoe, der vor knapp einem Jahr ein mitreißendes Endspiel gegen Jan-Lennard Struff gewinnen konnte. Apropos: Nach seinem Premieren-Titel in München ist "Struffi" auch auf dem Stuttgarter Grün ein Favorit auf die Siegertrophäe.

Und Ihr könnte mit interwetten und etwas Glück bei den diesjährigen BOSS Open nicht nur als Fan dabei sein, sondern Euch für einen Tag lang fühlen wie Zverev, Fritz und Co.. Denn bei der Aktion "Day like a Pro" checkst Du am Donnerstag, 13.06.2024, im Spieler-Hotel ein. Am Freitag, 14.06., bereitest Du Dich wie ein Profi auf dein Spiel vor und forderst dann deinen Gegner am Weissenhof in Stuttgart zum Champions-Tiebreak heraus. Danach verfolgst du die Stars live aus dem VIP-Bereich und lässt es dir gut gehen.

Wie Ihr dabei sein könnt? Das erfahrt Ihr hier!

Und neben dem Hauptpreis verlost interwetten unter allen Teilnehmern Wettgutscheine im Wert von insgesamt 3.000.- Euro.