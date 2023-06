ATP Stuttgart: Struff zieht durch - souveräner Einzug ins Achtelfinale

Jan-Lennard Struff hat mit einem 6:1 und 6:4 ggen den Chinesen Zhizhen Zhang souverän das Achtelfinale beim ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart erreicht. Oscar Otte und Daniel Altmaier waren davor ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.06.2023, 16:31 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff (hier auf einem Bild von 2019) fühlt sich in Stuttgart wohl

Sie fing nicht gut an aus der Sicht von Jan-Lennard Struff, diese dritte Partie auf dem Center Court beim TC Weissenhof. Zhizhen Zhang holte sich glech das erste Aufschlagspiel des letzten verbliebenen Lokalmatadors im Tableau. Aber Struff ließ sich nicht beirren, gewann sechs Spiele in Folge und also auch gleich den ersten Satz.

Ein frühes Break im zweiten Akt stellte die Weichen dann erst recht auf Sieg, auch wenn Struff beim Stand von 5:4 noch einmal ein 15:30 parieren musste. Nach einer Spielzeit von nur 58 Minuten verwandelte der Warsteiner seinen ersten Matchball. Im Achtelfinale geht es nun entweder gegen Tommy Paul aus den USA oder den Franzosen Benjamin Bonzi.

Für die beiden anderen Deutschen im Hauptfeld von Stuttgart hatte es davor eher mau augesehen: Oscar Otte verlor gegen Gregoire Barrere ebenso in zwei Sätzen wie Daniel Altmaier gegen Christopher O´Connell.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart