ATP Stuttgart: Struff zieht ins Viertelfinale ein

Jan-Lennard Struff bleibt beim ATP-Turnier in Stuttgart in der Erfolgsspur. Im Achtelfinale gewann Struff gegen den Franzosen Arthur Rinderknech mit 6:4, 7:6 (7:0).

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2024, 15:05 Uhr

Struff ist nach dem Ausscheiden von Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann am Mittwoch der letzte deutsche Akteur im Feld.

Im Viertelfinale trifft Struff auf den US-Amerikaner Brandon Nakashima. Der hatte zuvor gegen Lucky Loser Richard Gasquet gewonnen, der wiederum für Alexander Zverev im Feld gestanden hatte. Zverev hatte seine Teilnahme in Stuttgart nach seinen kräftezehrenden French Open abgesagt.

“Ich habe sehr gut serviert. Das war sehr wichtig und ein Schlüssel dafür, das Match zu gewinnen”, sagte Struff in der Pressekonferenz. Struff hatte im gesamten Match keinen Breakball gegen sich zugelassen.

Struff hatte es im Vorjahr bis ins Endspiel in Stuttgart geschafft und stand hier kurz vor seinem ersten Turniersieg auf der Tour. Am Ende verlor er in einem dramatischen Tiebreak im dritten Satz gegen Frances Tiafoe. Auf den könnte er im Halbfinale erneut treffen.