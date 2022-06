ATP Stuttgart: Tsitsipas, Berrettini führen Feld an - deutsches Duell in Runde eins

Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini führen das Feld des ATP-Tour-250-Turniers in Stuttgart an. In Runde eins hat die Auslosung ein rein deutsches Duell gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2022, 17:14 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini hat 2019 in Stuttgart den Titel geholt

Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini starten zwar als die beiden topgesetzten Spieler in das ATP-Tour-250-Turnier in Stuttgart. Hinter beiden Topstars stehen allerdings ein paar Fragezeichen. Tsitsipas hat bislang auf Rasen noch keine Erfolgsspuren hinterlassen, Berrettini erreichte im vergangenen Jahr zwar das Finale in Wimbledon und holte 2019 in Stuttgart schon einmal den Turniersieg - für den Italiener wird es aber der erste Einsatz nach einer längeren Pause aufgrund einer Operation an der Schlaghand werden.

Tsitsipas und Berrettini genießen wie auch Hubert Hurkacz und Denis Shapovalov in Runde eins ein Freilos, das ist etwa Andy Murray nicht vergönnt. Der Schotte, in dieser Woche beim Challenger in Surbiton aktiv, eröffnet gegen einen Qualifikanten. Nick Kyrgios steigt nach einer ebenfalls längeren, wiewohl selbst gewählten Pause gegen den starken jungen Tschechen Jiri Lehecka wieder in den Tour-Tross ein.

Ein deutsches Duell wird es in Runde eins ebenfalls geben: Daniel Altmaier bekommt es mit Oscar Otte zu tun. Insofern interessant, als dass die beiden gemeinsam im Doppel antreten. Dort ist übrigens Tim Pütz mit Partner Michael Venus an Position eins gesetzt.

