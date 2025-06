ATP: Stuttgart und 's‑Hertogenbosch läuten die Rasensaison ein

Noch ist das French-Open-Finale 2025 nicht mal richtig verdaut, da zieht die ATP-Tour schon mit zwei spannenden Turnieren auf Rasen um. Die BOSS Open in Stuttgart und die Libéma Open in 's‑Hertogenbosch machen diese Woche erste Lust auf Wimbledon.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 09.06.2025, 16:31 Uhr

Stuttgart im deutschen Fokus

Die BOSS Open in Stuttgart versprechen ein hochkarätiges Feld, angeführt von Deutschlands Topstar Alexander Zverev. Mit dabei sind zudem Jan‑Lennard Struff, Taylor Fritz und Ben Shelton, die an ihrer Rasenform feilen wollen. Zverev als Topgesetzter bekommt ein Direkt-Match ab Runde 2. Seine Aufgabe: Anschluss an seine starke Leistung vor heimischem Publikum zu finden.

Medvedev in 's‑Hertogenbosch auf Formsuche

In den Niederlanden rücken Daniil Medvedev, Ugo Humbert und Hubert Hurkacz ins Rampenlicht. Der Topgesetzte Medvedev hofft auf Gras auf ein Comeback nach dem enttäuschenden frühen Aus in Paris. Gleichzeitig bringt vor allem Humbert, frisch rehabilitiert, starke Rasenambitionen mit. Hurkacz wiederum punktet gerade auf Rasen mit Serve and Volley, womit er auf dem schnellen Belag jederzeit gefährlich werden kann.

Pause für die Topstars

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die sich gestern ein episches Fünfsatz-Finale in Roland Garros lieferten, setzen diese Woche aus. Beide haben angekündigt, den Übergang auf Rasen mit Bedacht zu gestalten. Ihre Pause eröffnet den restlichen Spielern die Möglichkeit, wichtige Punkte zu sammeln und Selbstvertrauen aufzubauen, bevor in Halle und Queen’s die größeren Rasentests warten.

Rasenaussichten: Einstimmung auf Wimbledon

Mit den beiden 250er-Turnieren in Stuttgart und 's‑Hertogenbosch beginnt der Countdown für Wimbledon – und damit für das bedeutendste Rasenturnier der Saison. Wer hier überzeugt, kann sich nicht nur eine gute Setzposition sichern, sondern auch ein Statement in Richtung London schicken. In der engen Spitze des Jahres 2025 könnten frühe Weichenstellungen entscheidend sein.

