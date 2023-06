ATP Stuttgart: Verletzter Oberschenkel verhindert Antritt von Alexander Zverev

Aufgrund der Oberschenkel-Blessur, die sich Alexander Zverev im Halbfinale der French Open zugezogen hat, fällt seine Teilnahme beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart ins Wasser.

© Getty Images Alexander Zverev muss seine Teilnahme beim Heimturnier in Stuttgart wegen einer Oberschenkelverletzung absagen

Alexander Zverevs Start in die Rasensaison verzögert sich wegen der leichten Oberschenkelverletzung, die der Tennis-Olympiasieger während der French Open erlitten hat. Einen Tag nach seinem Halbfinal-Aus teilten die Veranstalter des ATP-Turniers in Stuttgart die Absage des Hamburgers mit. Zverev hatte seinen Verzicht bereits angedeutet.

Freigewordene Wildcard geht an Feliciano Lopez

Er hätte "liebend gerne" in Stuttgart gespielt, ließ der 26-Jährige nun mitteilen, "aber das lässt meine körperliche Verfassung leider jetzt nicht zu". Als Vorbereitung auf den Höhepunkt in Wimbledon (ab 3. Juli) tritt Zverev damit nur noch in Halle/Westfalen (ab 19. Juni) an. Die für ihn vorgesehene Wildcard beim Turnier in Stuttgart, das am Montag beginnt, bekommt der 41 Jahre alte Spanier Feliciano Lopez.

Zverev hatte am Freitag in Roland Garros gegen den Norweger Casper Ruud deutlich verloren (3:6, 4:6, 0:6) und den Einzug in sein zweites Grand-Slam-Finale verpasst. Später sprach er von einer Zerrung, die er sich im Vorfeld der Partie zugezogen hatte. "Ich will seine Leistung überhaupt nicht schmälern, aber ich hatte meine Probleme", sagte Zverev: "Der Oberschenkel hat eine Rolle gespielt."