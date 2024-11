ATP Stuttgart: Zverev, Fritz, Kyrgios kommen zu den BOSS Open 2025

Während sich die Tennissaison 2024 langsam dem Ende entgegen neigt, laufen in Stuttgart die Vorbereitungen auf die BOSS OPEN im kommenden Jahr bereits auf vollen Touren. Bereits jetzt zeichnet sich ein hochkarätiges Teilnehmerfeld beim Rasen-Highlight von 7. bis 15. Juni 2025 auf der Anlage des TC Weissenhof ab.

von PM

zuletzt bearbeitet: 20.11.2024, 16:53 Uhr

© Corinne Dubreuil/ATP Tour Alexander Zverev wird 2025 wieder beim TC Weißenhof aufschlagen

Mit Alexander Zverev wurde ebenso eine Übereinkunft bezüglich eines Antretens bei den BOSS OPEN 2025 getroffen wie mit Taylor Fritz. Deutschlands Nummer eins präsentierte sich zum Abschluss dieses Jahres in blendender Spiellaune und holte in Paris-Bercy seinen zweiten Titel bei einem ATP-Masters-1000-Turnier in dieser Saison, nachdem er bereits im Mai beim Sandplatz-Klassiker in Rom triumphiert hatte. Und auch in der Vorwoche überzeugte der Weltranglisten-Zweite mit starken Auftritten und dem Vorstoß ins Halbfinale bei den ATP-Finals in Turin.

Für den Showdown in der italienischen Metropole qualifizierte sich auch Taylor Fritz zum zweiten Mal nach 2022 und glänzte dort mit dem Finaleinzug. Der US-Amerikaner spielte eine bärenstarke Saison, die er mit dem Gewinn der Turniere in Delray Beach und Eastbourne, dem erstmaligen Erreichen eines Grand-Slam-Endspiels bei den US Open in New York und dem Vorstoß auf Platz vier der Weltrangliste krönte. Damit zählt Fritz, der globaler Markenbotschafter von BOSS ist, ohne Zweifel zu den Aufsteigern des Jahres auf der ATP-Tour.

Der 27-jährige Fritz wird aber nicht der einzige US-Star sein, der im nächsten Jahr bei den BOSS OPEN aufschlagen wird, denn auch Frances Tiafoe hat seinen Stuttgart-Start 2025 bereits zugesagt. Der Weltranglisten-18. zählt zu den ganz großen Zugnummern in den Tennisstadien dieser Welt, ist er doch nie um einen spektakulären Schlag verlegen, nach dem er auch schon mal mit seinen Fans im Publikum abklatscht. Tiafoe hat nach seinem Turniersieg 2023 zudem beste Erinnerungen an den Weissenhof. Den Triumph fixierte er damals mit einem Dreisatzerfolg in einem packenden Endspiel gegen Jan-Lennard Struff.

Apropos Struff: Deutschlands Nummer zwei wird im kommenden Jahr versuchen, das nachzuholen, was ihm 2023 durch Tiafoe noch verwehrt geblieben ist – sprich, das prestigeträchtige Turnier am Stuttgarter Weissenhof zu gewinnen. Wie es sich anfühlt, vor heimischem Publikum zu triumphieren, hat der 34-Jährige in dieser Saison in München erlebt, als er bei seinem 218. ATP-Turnier den ersten Einzeltitel geholt hat.

Dazu kommen mit dem französischen Tennis-Entertainer Gael Monfils und dem exzentrischen Australier Nick Kyrgioszwei weitere Superstars zu den BOSS OPEN 2025! Während Monfils nach einigen körperlichen Rückschlägen wieder den Anschluss an die absolute Weltspitze gefunden hat, arbeitet Kyrgios noch hart an seinem mit Spannung erwarteten Comeback, das für Beginn der kommenden Saison geplant ist. „So gut wie jetzt habe ich mich seit zwei Jahren nicht mehr gefühlt“, meinte das „Enfant terrible“ unlängst in einem Interview. Kyrgios hat seit Stuttgart 2023 kein ATP-Turnier mehr bestritten.

„Die Startzusagen von Alexander Zverev, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Jan-Lennard Struff, Gael Monfils und Nick Kyrgios unterstreichen einmal mehr, wie attraktiv und beliebt die BOSS OPEN als Auftakt der Rasensaison bei den Tennisstars sind. Die Fans können sich im kommenden Jahr jedenfalls auf ein top-besetztes Teilnehmerfeld auf dem Stuttgarter Weissenhof mit vielen unterschiedlichen Spielertypen freuen“, betont Turnierdirektor Edwin Weindorfer.



Große Black-Week-Ticketaktion von 25. bis 30. November

Von 25. bis 30. November 2024 läuft eine große Black-Week-Aktion, bei der Tickets für den Zeitraum Sonntag bis Dienstag, 8. bis 10. Juni 2025, in den Kategorien 1, 2 und 3 mit einem 50-prozentigen Rabatt erhältlich sind. Auf VIP-Tickets gibt es ebenfalls bis einschließlich 30. November 2024 einen Nachlass von 15 Prozent – und das für alle Turniertage!

Tickets für die BOSS OPEN können über die Turnier-Website sowie den Online-Shop erworben werden. Für weitere Auskünfte steht zudem die Ticket-Hotline unter Tel. +49 (0) 1806 616263 (0,20 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 Euro pro Minute aus den deutschen Mobilfunknetzen) zur Verfügung.