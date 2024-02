ATP: Sumit Nagal - von Platz 509 auf 98 in einem einzigen Jahr

Der Inder Sumit Nagal, der in der vergangenen Saison bereits über ein verfrühtes Karriereende nachdachte, ist nun in den elitären Kreis der besten hundert Tennisspieler eingetreten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2024, 19:47 Uhr

© Getty Images Der Inder Sumit Nagal hat sich innerhalb eines Jahres um über 400 Plätze auf Rang 98 verbessert

Was für eine schöne Geschichte um Sumit Nagal. Nachdem der Inder in der vergangenen Woche den Titel beim ATP-Challenger-100-Event in Chennai im Endspiel gegen den topgesetzten Italiener Luca Nardi klar mit 6:1, 6:4 gewinnen konnte, stieß der 26-Jährige diesen Montag zum ersten Mal in seiner Karriere in die Top 100 der Herren-Weltrangliste vor.

Ok, das alleine wäre jetzt nicht zwangsläufig eine Meldung wert, wenngleich ein derart gut platzierter indischer Tennisspieler im Einzel schon eine Seltenheit ist. Doch sieht man sich das ATP-Ranking von vor genau einem Jahr an, findet man Nagal erst auf Position 509 ausgewiesen. Davor hatte der Süd-Asiate Probleme mit der Hüfte, die fast zu einem Karriereende führten.

"Es fühlt sich surreal an"

Nagal gab jedoch nicht auf, unterzog sich einer Operation und spielte in der vergangenen Saison auf der "kleineren" Herren-Tour beeindruckend konstant. Turniersiege bei den Sandplatz-Challengern in Rom (Italien) und Tampere (Finnalnd) waren dabei die Highlights. Zu Beginn dieser Spielzeit überrumpelte der Schüler der Nensel Academy bei den Australian Open zum Auftakt Alexander Bublik, den er überraschend in drei Sätzen bezwang..

Beim Nachrichtendienst X (vormals Twitter) freute sich Nagal diebisch über den für sein Land besonderen Triumph: "Was für ein emotionaler Tag! Ich bin sprachlos, dass ich die Top 100 durchbrochen habe. Es fühlt sich surreal an, das in meinem Heimatland geschafft zu haben." Nagal ist der erste indische Top-100-Spieler seit 2019, als Pranjesh Gunneswaran zuletzt dieses Kunststück gelang.

Der indische Tennis-Held ist auch in der aktuellen Woche auf heimischen Boden im Einsatz. Nagal spielt beim ATP-Challenger-100-Turnier in Bengaluru und trifft dort an Nummer zwei gesetzt auf den Franzosen Geoffrey Blancaneaux.

