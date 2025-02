ATP: Taylor Fritz scheitert auch in Delray Beach früh

Taylor Fritz, der die letzten beiden Ausgaben des ATP-Tour-250-Turniers in Delray Beach für sich entscheiden konnte, ist be der aktuellen Ausgabe im Viertelfinale an Alejandro Davidovich Fokina gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2025, 07:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nichts wird es aus dem dritten Titel in Folge für Taylor Fritz in Delray Beach

Es war kein guter Tag für ehemalige Champions in Delray Beach. Zunächst musste sich Cameron Norrie, Sieger von 20212, Alex Michelsen mit 6:7 (3) und 5:7 geschlagen geben. Michelsen erreichte damit zum fünften Mal das Halbfinale eines ATP-Turniers. Dort trifft der 20-jährge US-Amerikaner auf Miomir Kecmanovic, der sich gegen Marcus Giron in drei Sätzen behaupten konnte.

Die größere Überraschung lieferte aber Alejandro Davidovich Fokina. Der Spanier besiegte nämlich Taylor Fritz mit 7:6 (4) und 7:6 (5). Fritz hatte sowohl 2023 als auch 2024 in Delray Beach triumphiert. Davidovich Fokina hatte schon bei den Australian Open aufsteigende Form gezeigt - und trifft heute in der Vorschlussrunde auf den Italiener Matteo Arnaldi, der gegen Brandon Nakashima mit 7:6 (2) und 6:4 gewann.

Für Taylor Fritz, der die vergangene Saison auf einem Karrierehoch - nämlich der Nummer vier der ATP-Charts - abgeschlossen hatte, setzt sich damit ein enttäuschender Start der Spielzeit 2025 fort. Bei den Australian Open hatte er in der dritten Runde gegen Gael Monfils verloren, vergangene Woche in Dallas kam das Aus im Achtelfinale gegen Denis Shapovalov.

Hier das Einzel-Tableau in Delray Beach