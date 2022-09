ATP Tel Aviv: "Eine echte Schinderei" - Dominic Thiem packt seinen Kampfgeist aus

Dominic Thiem steht nach einem umkämpften Dreisatzerfolg über Laslo Djere in der zweiten Runde des ATP-250-Turniers in Tel Aviv. Gegen den Serben stellte der Österreich seine Kämpferqualitäten unter Beweis.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.09.2022, 21:43 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde auf Marin Cilic

Schön war es nicht immer, letzten Endes aber erfolgreich: Dominic Thiem setzte sich zum Auftakt des ATP-250-Turniers in Tel Aviv gegen Laslo Djere mit 5:7, 7:6 (3) und 6:4 durch und löste somit das Zweitrundenticket für das mit Spannung erwartete Duell gegen Marin Cilic. Bis Thiem dieses fixiert hatte, musste er in der israelischen Metropole jedoch hart kämpfen.

Schon zu Beginn der Begegnung war Thiem die Frustration über sein ausbaufähiges Spiel anzumerken, die Konzentration verlor der US-Open-Sieger des Jahres 2020 aber zu keinem Zeitpunkt. "Ich hatte keinen guten Start. Im zweiten Satz habe ich das Break geschafft und dann hatte ich ein bisschen Glück, dass ich das Match noch drehen konnte", meinte der Lichtenwörther, der im zweiten Abschnitt zunächst einen 4:1-Vorsprung verspielte und den Umweg über ein Tiebreak nehmen musste, im On-Court-Interview nach der Partie.

Wirklich lösen sollte sich die Handbremse auch durch den Gewinn des zweiten Satzes nicht, nach zwei Stunden und 41 Minuten Spielzeit ging Thiem dennoch als Sieger vom Platz. "Der dritte Satz war eine echte Schinderei", konstatierte der ehemalige Weltranglistendritte.

In Runde zwei trifft Thiem nun auf den an Position zwei gesetzten Marin Cilic. Der Niederösterreicher führt im Head to Head mit 4:0, am Mittwoch wird dennoch der Kroate als Favorit in die Partie gehen. Thiem, so viel ist klar, wird in spielerischer Hinsicht eine klare Leistungssteigerung benötigen. Und eine ähnliche herausragende Einstellung wie am Montag.

