ATP Tokio: Auger-Aliassime lässt Ofner keine Chance

Félix Auger-Aliassime ist in das Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio eingezogen. Der Kanadier besiegte Sebastian Ofner mit 6:4 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2023, 13:27 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner darf mit seiner Saison 2023 zufrieden sein

Die Saison 2023 ist bislang nicht gut gelaufen für Félix Auger-Aliassime. Im Herbst scheint der Kanadier aber wie schon im vergangenen Jahr wieder etwas besser in Form zu kommen. Nachdem sich Auger-Aliassime zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio mit Aleksandar Vukic noch schwer getan hatte, ließ er gegen Sebastian Ofner im Achtelfinale nun nichts anbrennen. Auger-Aliassime gewann mit 6:4 und 6:1 und trifft im Viertelfinale entweder auf Marcus Giron oder Casper Ruud.

Aber auch Sebastian Ofner darf den Abstecher nach Asien als Erfolg verbuchen. Letzte Woche holte er sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai den ersten Matcherfolg in dieser Kategorie, auch in Tokio sammelte der Steirer mit dem Auftakterfolg gegen Christopher O´Connell ein paar Punkte für die ATP-Weltrangliste. Im Live-Ranking steht Ofner damit bereits auf Platz 42 - einem neuen Karriere-Hoch.

Nach verlorenem ersten Satz keimte bei Ofner gegen Auger-Aliassime kurz Hoffnung auf - der Außenseiter begann den zweiten Durchgang nämlich mit einem Break. Dann aber drehte "FAA" auf, holte sich die letzten sechs Spiele und das Match.

