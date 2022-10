ATP Tokio: Endspiel - Frances Tiafoe weiter groß in Fahrt

Der US-Amerikaner Frances Tiafoe steht beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Tokio als erster Finalist fest.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 10:06 Uhr

© Getty Images Der US-Amerikaner Frances Tiafoe steht beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Tokio im Endspiel

Frances Tiafoe spielt weiterhin groß auf: Der US-Amerikaner, der bei den US Open vor einem Monat erst im Halbfinale in fünf teils knappen Sätzen an Carlos Alcaraz scheiterte, steht beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Tokio im Endspiel.

Tiafoe setzte sich nach 1:36 Stunden Spielzeit mit 6:2, 0:6 und 6:4 gegen den Südkoreaner Soonwoo Kwon durch und trifft im Endspiel der traditionsreichen Hartplatz-Veranstaltung entweder auf seinen Landsmann Taylor Fritz oder den Kanadier Denis Shapovalov.

Lediglich der zweite Satz war für den in der japanischen Hauptstadt an vier gesetzten Tiafoe ein kleines Desaster - Kwon gab bei eigenem Aufschlag im ganzen Durchgang nur drei Punkte ab. "Es war ein seltsames Match, aber ich bin froh durch zu sein", meinte der 24-Jahrige im On-Court-Interview nach der Partie.

