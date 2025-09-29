ATP Tokio: Fritz erster Finalist in Tokio - jetzt gegen Alcaraz?

Taylor Fritz ist mit einem sicheren 6:4 und 6:3 gegen Landsmann Jenson Brooksby in das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio eingezogen. Dort trifft er entweder auf Carlos Alcaraz oder Casper Ruud.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2025, 11:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Taylor Fritz spielt morgen in Tokio um den Titel

Der Schwung des Laver Cups hält bei Taylor Fritz weiter an. Die US-amerikanische Nummer eins setzte sich nämlich im ersten Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio gegen Jenson Brooksby nach einer Spielzeit von 90 Minuten mit 6:4 und 6:3 durch. In San Francisco hatte Fritz ja mit Siegen gegen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev maßgeblich zum Erfolg von Team Welt beigetragen.

Auf eben jenen Alcaraz könnte Fritz morgen im Endspiel auch wieder treffen. Der Spanier muss zunächst aber sein Halbfinale gegen Casper Ruud gewinnen. Die Bilanz spricht dabei für Alcaraz, der im Head-to-Head mit 4:1-Siegen führt.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio

