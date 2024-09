ATP Tokio: Holger Rune macht Viertelfinale gegen Kei Nishikori klar

Holger Rune hat sich mit 6:2, 6:4 beim ATP 500er-Turnier in Tokio gegen Yoshihito Nishioka durchgesetzt und steht damit im Viertelfinale. Dort wartet nun Kei Nishikori.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2024, 13:26 Uhr

© Getty Images Holger Rune trifft im Viertelfinale von Tokio auf Kei Nishikori.

Für Holger Rune verlief das Match größtenteils problemlos. Zwei Aufschlagspiele konnte der Däne seinem Gegner Yoshihito Nishioka im ersten Satz abnehmen und belohnte sich mit einer schnellen Satzführung. Auch die Unterstützung des japanischen Publikums für den Lokalmatadoren konnte daran nichts ändern.

Holger Rune präsentierte sich bei eigenem Aufschlag sehr konzentriert und ließ seinem Kontrahenten, der aktuell Rang 59 in der Weltrangliste belegt, keine Chance auf einen Breakball. Nach einem weiteren frühen Break im zweiten Durchgang zeigte der 21-Jährige dann doch noch eine kurze Schwächephase und ließ Nishikoa wieder ins Match zurück. Doch der Japaner konnte dem anschließenden Druck nicht standhalten und ließ sich den Aufschlag direkt wieder abnehmen.

Holger Rune trifft jetzt auf Kei Nishikori

Die Vorentscheidung zum Einzug in das Viertelfinale, in dem Holger Rune mit Kei Nishikori auf einen weiteren Japaner treffen wird. Der routinierte Rückkehrer auf der Tour nahm in zwei Sätzen Jordan Thompson aus dem Turnier und bestätigte nach seinem Sieg gegen Marin Cilic die aufsteigende Form.

Zudem siegte Tomas Machac im Tiebreak des dritten Satzes gegen Tommy Paul. In der Runde der letzten acht Spieler in der japanischen Hauptstadt lautet der Gegner Alex Michelsen, der sich gegen Christopher O’Connell durchsetzen konnte.

Hier das komplette Einzel-Tableau von Tokio