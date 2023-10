ATP Tokio: Paul schlägt Altmaier nach Satzrückstand

Trotz starker Leistung, vor allem im ersten Durchgang, muss sich Daniel Altmaier in der ersten Runde des ATP-500-Turniers dem favorisierten US-Amerikaner Tommy Paul in drei Sätzen beugen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.10.2023, 17:12 Uhr

© Getty Images. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung konnte Tommy Paul in Tokio den Einzug in die 2. Runde perfekt machen.

Auf der Tour sind sich der Weltranglisten-12. Tommy Paul und Daniel Altmaier bislang noch nie gegenübergestanden. Favorisiert ging der US-Amerikaner nicht nur aufgrund des um 36 Plätze besseren Rankings ins Match, sondern auch aufgrund der Bilanzen auf Hard-Court. Während Paul in dieser Saison in Erstrunden-Begegnungen auf diesem Belag eine 12-1-Bilanz aufweisen kann und dabei nur gegen Daniil Medvedev in Peking verlor, konnte Altmaier auf diesem Untergrund in seiner Karriere noch keinen Top 50-Spieler bezwingen.

Nach glattem Aufschlagspiel übte Paul im ersten Service-Game des Deutschen Druck aus, konnte aber die erste Break-Chance im Match nicht nutzen. Auch im sechsten Spiel ließ der US-Amerikaner eine weitere Möglichkeit aus. Mit Fortdauer des ersten Durchgangs spielte Altmaier immer befreiter auf. Im siebten Game erspielte sich der Kempener zwei laufende Break-Chancen und verwertete gleich die erste mit einer zu lang geschlagenen Vorhand seines Gegners. Der 25-jährige im Anschluss weiter souverän und fixierte mit seiner ersten Möglichkeit den Satzgewinn.

Nach je einem über Einstand gewonnenen Aufschlagspiel beider Spieler zu Beginn des zweiten Akts erarbeitete sich Paul im dritten Game zwei laufende Break-Chancen und nutzte die erste mit einem starken Rückhand-Passierball. Paul schaffte es, die Zahl der Eigenfehler zu reduzieren und suchte nun öfter den Weg ans Netz. Ohne weiteren Spielverlust schaffte der 26-jährige schließlich den Satzausgleich.

Altmaier bäumte sich noch einmal auf und zwang Paul im ersten Aufschlagspiel des 3. Satzes zweimal über Einstand, der jedoch sein Service halten konnte. Im vierten Game war es jedoch wieder Paul, der sich das Break sichern und anschließend mit eigenem Aufschlag bestätigen konnte. Mit starken Aufschlägen unterband der US-Amerikaner das letzte Aufbäumen des Weltranglisten-48., der beim Stand von 2:4 zwei Break-Chancen nicht nutzen konnte, und fixierte nach knapp über zwei Stunden den 3:6, 6:1, 6:3-Erfolg.

In der zweiten Runde trifft Paul auf seinen Landsmann Mackenzie McDonald, der sich gegen Max Purcell aus Australien mit 7:5, 6:4 durchsetzen konnte.

