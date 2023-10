ATP Tokio: Zverev und Ofner starten gegen Australier

Nach dem Masters in Shanghai geht es für Alexander Zverev, Sebastian Ofner und Daniel Altmaier in Tokio weiter. Die Erstrundengegner stehen fest.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 18:44 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev startet in dieser Woche beim 500er-Turnier in Tokio.

Beim ATP-500er-Event in der japanischen Hauptstadt startet Alexander Zverev gegen Jordan Thompson. Der 62. der Weltrangliste traf bisher einmal auf die deutsche Nummer Eins. Das Duell ging 2017 in Washington nach Satzrückstand an Zverev.

Auch Sebastian Ofner darf in der ersten Runde gegen einen Australier den Court betreten. Gegen Christopher O`Connell gab es auf der ATP Tour bisher keine Begegnung für den Österreicher.

Daniel Altmaier mit schwerer Aufgabe

Mit Daniel Altmaier steht ein weiterer deutscher Profi im Hauptfeld von Tokio. Der 47. des ATP Rankings trifft auf den an Nummer Fünf gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul. Auch hier ist in den Statistiken der ATP bisher kein Match verzeichnet. Doch sicherlich ist der 12. des Rankings der Favorit.

Auch aus der Sicht des ÖTB besteht noch Hoffnung auf einen weiteren Spieler im Hauptfeld. Jurij Rodionov trifft nach seinem Sieg gegen Hiroki Moriya im Qualifikations-Finale auf Jack Draper.

