ATP Toronto: Halbfinale! Krawietz und Pütz siegen einfach weiter

Nach ihrem Heim-Triumph beim Turnier in Hamburg befinden sich Kevin Krawietz und Tim Pütz auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto auf Titelkurs.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.08.2023, 08:09 Uhr

© Hamburg European Open / Witters Tim Pütz und Kevin Krawietz stehen in Toronto im Halbfinale

Läuft gut für Kevin Krawietz und Tim Pütz! Das deutsche Davis-Cup-Doppel, das seit Beginn dieses Jahres miteinander auf der Tour unterwegs ist, setzt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto dort an, wo es zuletzt in Hamburg mit dem Titelgewinn aufgehört hat. Krawietz und Pütz besiegten am Freitag im Viertelfinale Hubert Hurkacz und Mate Pavic mit 7:5 und 6:3 und stehen damit bereits im Halbfinale. Dort geht es gegen Rajeev Ram und Joe Salisbury.

Das zweite Match der Vorschlussrunde bestreiten Horacio Zeballos und Marcel Granollers gegen die French-Open-Champions des jahres 2022, Jean-Julien Rojer und Marcelo Arevalo.

