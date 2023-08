ATP Toronto: Medvedev erfüllt Favoritenrolle gegen Musetti

Mit einer soliden Leistung bezwingt der an Nr. 2 gesetzte Daniil Medvedev den Italiener Lorenzo Musetti in zwei Sätzen und steht somit beim ATP 1000er-Turnier in Toronto im Viertelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.08.2023, 00:47 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ließ in Toronto gegen Lorenzo Musetti nichts anbrennen.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour starteten Daniil Medvedev und Lorenzo Musetti im ersten Durchgang mit souveränen Aufschlagspielen. Mit Fortdauer des Matches stellte sich der Weltranglisten-3. Immer besser auf das variable Spiel seines italienischen Gegenübers ein und antizipierte dessen Stopp-Bälle immer früher. Im siebten Spiel konnte der Russe seine zweite Möglichkeit zum Break nutzen servierte den Satz ohne Probleme aus.

Nach einer schnellen 3:1-Führung im zweiten Akt gönnte sich Medvedev eine kurze Auszeit und ließ den 21-jährigen Musetti noch einmal ausgleichen. Mit dem vorentscheidenden Break im siebten Spiel war der ehemalige US Open-Sieger nicht mehr zu bremsen und beendete mit einer Serve-and-Volley-Aktion das Match zum 6:4, 6:4-Erfolg nach 1:32 Stunden Spielzeit.

Im On-Court-Interview kommentierte Medvedev: "Bei den windigen Bedingungen war es heute für uns beide nicht einfach zu spielen. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich es heute geschafft habe, etwas besser zu servieren und zu returnieren als mein Gegner. Nach meiner mehrwöchigen Turnierpause bin ich mit meinem bislang hier gezeigten Level sehr zufrieden."

De Minaur schlägt Fritz

Im Viertelfinale trifft der 27-jährige auf den Australier Alex de Minaur, der den an Position 8 geführten Taylor Fritz aus den USA nach 2:27 Stunden Spielzeit mit 7:6 (7), 4:6, 6:1 besiegen konnte.

