ATP Toronto: Wildcard - geht’s wieder bergauf mit Nick Kyrgios?

Die kanadischen Fans von Nick Kyrgios atmen auf - der Australier erhält für das ATP-1000-Turnier in Toronto eine Wildcard.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2021, 20:36 Uhr

© Getty Images Vielleicht bekommt Nicky Kyrgios beim ATP-Turnier in Toronto wieder die Kurve

Die Veranstalter des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto sind dieses Jahr kleine Hiobsbotschaften bereits gewohnt. Nachdem mit Dominic Thiem, Stan Wawrinka und David Goffin bereits drei Top-Spieler verletzungsbedingt vom Hartplatz-Event in Kanada zurückziehen mussten, sagte in der vergangenen Woche auch der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic seine Teilnahme ab. Nach der anstrengenden Olympia-Woche ohne Happy-End will der Serbe wohl Energie für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York tanken - wenn schon nicht der „Golden Slam“, dann soll doch wenigstens der lupenreine „Grand Slam“ gelingen.

Auch Lokalmatador Pospisil erhält Wildcard

Damit es für die Veranstalter der National Bank Open nicht nur Enttäuschungen hagelt, gibt es ja noch die eine oder andere Wildcard, die man strategisch gut verteilen kann. So liegt einer der größten Publikumsmagnete unseres Lieblingssports aktuell nur auf Weltranglisten-Rang 77 und würde ohne Zutun der Turnierorganisation von Toronto nicht den Sprung ins Hauptfeld schaffen - die Rede ist selbstverständlich von Nick Kyrgios. Der Australier zeigte in den letzten Wochen und Monaten kaum gute Leistungen und schwadronierte in den sozialen Medien zuletzt sogar über schwere Motivationsprobleme bis hin zum Karriereende.

Anders klingt nun die offizielle Wortspende des 26-Jährigen zur konfliktlosen Eintrittskarte in den Hauptwettbewerb des traditionsreichen ATP-Tour-Events: „Ich bin wirklich sehr froh, dieses Jahr in Toronto spielen zu können. Ich habe es immer genossen, in Kanada Zeit zu verbringen und habe auch tolle Erinnerungen an meine Matches hier. Hoffentlich kann ich gut spielen und meinen kanadischen Fans eine gute Show bieten.“ Vielleicht nimmt die Abwärtsspirale des selbsternannten Entertainers gerade in Nordamerika eine erfolgreiche Wendung. Ebenfalls mit Wildcard-Ehren ausgestattet wurde Lokalmatador Vasek Pospisil.